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≡ Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49536
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
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Александр Лукашенко призвал членов Шанхайской организации сотрудничества найти альтернативу американской валюте. Финансовый вопрос он затронул на встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в Астане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39308
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
#1
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Доллар и Америка загнивают.
Только идиотам можно это мямлить или баранам.
Если для Лукашенко азиаты бараны, то все хорошо.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4510
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 04.07.24 - 20:56
#2
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Цитата:
Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта... Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация.
Источник:

А кто сказал Лукашенко, что "мы великие"? Уберите из ШОС Китай и от него ничего не останется!
Лукашенко не понимает, что Китаю всё фиолетово? Китай жаждет новых рынков сбыта своей продукции и экспансию в чужие экономики! Для него ШОС - тоже пирог! К этому пирогу добровольно прибавилась Беларусь...
А свалить доллар - не в этой жизни!)))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5611
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 10:25
#3
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Цитата:
bgb:
А свалить доллар - не в этой жизни!)))


Батька, со своей колокольни рассуждает, ему доллары не нужны. У них мясо, картошка, сыры, пироги, лепешки, кулебяки, ватрушки, пончики, драники и. т. д. из своего отечественного сырья производятся. Икра черная, красная, суши и другие деликатесы великими россиянами предоставляются, датируются 😂😂😂.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16221
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 05.07.24 - 10:38
#4
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Дожили

Раньше СССР Китай за младшего недоразвитого брата считал

Теперь проавоприемники СССР бегут на поклон к китайскому председателю, заискивают перед ним
И грозно спрятавшись за его плечами кричат о том что они ВЕЛИКИЕ))
Эх эти перепетии истории
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
839
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 10:52
#5
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Тема вполне реальная - свалить доллар. Муамар Каддафи тоже хотел ввести "золотой динар", но кончилось это для него плачевно. "Завалить" ШОС сложнее. Надо только вывести из игры Россию, тогда и дальше можно печатать зеленые бумажки...
А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ. Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3403
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 11:17
#6
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Цитата:

И все дрожим перед этим долларом, – сказал Лукашенко.

Правильно, зачем странам изгоям дрожать перед долларом, если цивилизованный мир с ними теперь не торгует. Дрожите теперь перед юнаем и рупиями.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3403
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 11:19
#7
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Цитата:
mks2703:
Тема вполне реальная - свалить доллар. Муамар Каддафи тоже хотел ввести "золотой динар", но кончилось это для него плачевно.

Еще один фанат выжившего из ума ливийского диктатора. Настолько он в своё время осточертел своему народу за 40 лет правления, что снесли его с лёгкостью.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3403
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 11:21
#8
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Цитата:
mks2703:
А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ. Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.

скорее не спрятавшийся, поставивший Россиию в позу догги-стайл и имеющий во всех самых извращенных позах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16221
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 05.07.24 - 11:30
#9
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Цитата:
mks2703:
А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ.

Ну да это же Китайский лидер ездит в Москву постоянно прося снаряды и автомобильное производство российское перевезти в Пекин)Цитата:
mks2703:
Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.

Каким образом?))
Чето до 2022 года в мировой политике РФ по сути не было и Китай никто на место поставить не мог и не может
США все нулевые дрожали от китайской экономической угрозы
А про Россию никто не вспоминал даже
Так региональная держава как четко подметил Обама
Цитата:
mks2703:
Завалить" ШОС сложнее. Надо только вывести из игры Россию, тогда и дальше можно печатать зеленые бумажки...

А вторую если уже не первую экономику мира-Китай валить не надо получается?))
Всё же держится на России!!! На 10 или какой там 13 экономике мира ! Где солдатам сапог и касок не хватает
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1870
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 05.07.24 - 11:56
#10
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Цитата:
mks2703:
А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ. Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.

вы не правы..экономика России на нуле.это Россия прячется за спину Китая.

[Исправлено: Домовенок, 05.07.2024 - 12:07]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
839
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 12:54
#11
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Цитата:
abaika95:
Каким образом?)) Чето до 2022 года в мировой политике РФ по сути не было и Китай никто на место поставить не мог и не может


Очень даже ставят. Надо хоть немного интересоваться темой. У Китая большой товарооборот завязан на США, еще триллион долларов в гос.облигациях (который ведь можно и обнулить), плюс технологическая зависимость (как производства, так и патенты).
Сказали США не продавать РФ старые заводы по компьютерным компонентам и не передавать технологии американские и свои (по сути американская разработка), и Китай прогнулся, и не продал. Банки крупные отказались проводить транзакции, по указке Вашингтона. Сейчас Пекин и Москва ищут каким бы банком пожертвовать, для продолжения транзакций. А для убедительности перевел некоторые производства во Вьетнам, и часть собирается вернуть в Америку....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16221
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 05.07.24 - 12:58
#12
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Цитата:
mks2703:
Сказали США не продавать РФ старые заводы по компьютерным компонентам и не передавать технологии американские и свои (по сути американская разработка), и Китай прогнулся, и не продал.

Тоесть подожди
Китай прячется за сильную спину Россию но при этом при приказе из США спокойно не даёт России американские разработки?))
Хм
А Китай обязан был отдать?Цитата:
mks2703:
Сейчас Пекин и Москва ищут каким бы банком пожертвовать, для продолжения транзакций. А для убедительности перевел некоторые производства во Вьетнам, и часть собирается вернуть в Америку....

Да только где во всем этом великая сверхдержава Россия?
Чето по всем фронтам лох получается
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
839
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 13:01
#13
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Цитата:
abaika95:
Ну да это же Китайский лидер ездит в Москву постоянно прося снаряды и автомобильное производство российское перевезти в


Это Китаю нужна поддержка РФ в случае конфликта за Тайвань. Против американского флота Китай не попрет. Никто ведь не знает, какая на самом деле военная мощь бумажного тигра. Ведь Китай нигде не воевал. Последний раз отгреб от Вьетнама - давно это было. Только разве что буддистских монахов победили, там Шаолинь против винтовок был без вариантов...
Китайская техника очень сомнительного качества, нигде не была толком проверена, ни в одном серьезном конфликте, у китайской армии нет практического опыта. Они только за бабки могут отжимать территории сопредельных государств...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
839
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 13:02
#14
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Цитата:
abaika95:
Да только где во всем этом великая сверхдержава Россия? Чето по всем фронтам лох получается


Великая держава благодаря военной мощи и боевому опыту...
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