Отправлено: - 11:30

mks2703:

А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ.

mks2703:

Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.

mks2703:

Завалить" ШОС сложнее. Надо только вывести из игры Россию, тогда и дальше можно печатать зеленые бумажки...

Цитата:Ну да это же Китайский лидер ездит в Москву постоянно прося снаряды и автомобильное производство российское перевезти в Пекин)Цитата:Каким образом?))Чето до 2022 года в мировой политике РФ по сути не было и Китай никто на место поставить не мог и не можетСША все нулевые дрожали от китайской экономической угрозыА про Россию никто не вспоминал дажеТак региональная держава как четко подметил ОбамаЦитата:А вторую если уже не первую экономику мира-Китай валить не надо получается?))Всё же держится на России!!! На 10 или какой там 13 экономике мира ! Где солдатам сапог и касок не хватает