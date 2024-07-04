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≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49536
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
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Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16221
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 12:53
#90
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Цитата:
maxsaf:
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз. Редактировали в 95м. Уже по памяти помню, заезженая тема.

Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)
Цитата:
maxsaf:
Никак, ты специально увел тему в сторону убийств в гетто

Ты мне первым США привел в пример или я?
Что-то с памятью твоей стало
Всё что было не с тобой помнишь))Цитата:
maxsaf:
Как и русскоязычное население в Казахстане. Но и англичане и французы смогли свои языки сделать государственными, а вы русский язык вообще всех статусов лишили, кроме непонятного "наравне"

Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))
Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка Цитата:
maxsaf:
Да, так

А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))
Цитата:
maxsaf:
Казахский язык наделили всеми полномочиями. Русский лишили статуса

У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями
В России при устройстве в ФСБ надо знать бурятский?
Цитата:
maxsaf:
Госслужба - тоже с проблемами.

Ты работал на госслужбе?
Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)Цитата:
maxsaf:
Там их никто насильно не держит. Им там создали тепличные условия, всякие льготы, помощь

Льготы помощь поэтому гетто))
Ну ты смешной)
Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили
Сухо, спокойно чё им ещё надо было?
Профайл
1
§ 191
(Пользователи)
Регистрация:
03.11.23
Сообщений:
1
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 13:01
#91
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Цитата:
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз.

Источник:


Добрый день.
Веpховный Совет Республики Казахстан от 28 янваpя 1993 года. Утратила силу в связи с принятием новой конституции 30 августа 1995 г.,
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ:
Восьмое. В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения.

И да, в Конституции 1995 года уже звучит иначе:
Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
Профайл
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