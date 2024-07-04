Цитата:
maxsaf:
Это общедоступная инфа, уже приводили и не раз. Редактировали в 95м. Уже по памяти помню, заезженая тема.
Тоесть в 95 редактировали а ты только сейчас заметил?)
Цитата:
maxsaf:
Никак, ты специально увел тему в сторону убийств в гетто
Ты мне первым США привел в пример или я?
Что-то с памятью твоей стало
Всё что было не с тобой помнишь))Цитата:
maxsaf:
Как и русскоязычное население в Казахстане. Но и англичане и французы смогли свои языки сделать государственными, а вы русский язык вообще всех статусов лишили, кроме непонятного "наравне"
Напомни в какой стране в магазине обязаны обслужить человека на двух языках?))
Подсказка в этой стране второй язык не государственный но защищен лучше чем там где два гос языка Цитата:
maxsaf:
Да, так
А французы где не могут получить услугу на своем языке живя в стране где их язык государственный?))
Цитата:
maxsaf:
Казахский язык наделили всеми полномочиями. Русский лишили статуса
У нас один гос язык было бы странно если бы гос язык не был наделён полномочиями
В России при устройстве в ФСБ надо знать бурятский?
Цитата:
maxsaf:
Госслужба - тоже с проблемами.
Ты работал на госслужбе?
Жду рассказа как тебе сложно было устроится без знания казахского языка)Цитата:
maxsaf:
Там их никто насильно не держит. Им там создали тепличные условия, всякие льготы, помощь
Льготы помощь поэтому гетто))
Ну ты смешной)
Немцы тоже рассказывали в 1945 что евреям все условия в гетто устроили
Сухо, спокойно чё им ещё надо было?