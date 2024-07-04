Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
Александр Лукашенко призвал членов Шанхайской организации сотрудничества найти альтернативу американской валюте. Финансовый вопрос он затронул на встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в Астане. Читать новость
Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта... Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация. Источник:
А кто сказал Лукашенко, что "мы великие"? Уберите из ШОС Китай и от него ничего не останется! Лукашенко не понимает, что Китаю всё фиолетово? Китай жаждет новых рынков сбыта своей продукции и экспансию в чужие экономики! Для него ШОС - тоже пирог! К этому пирогу добровольно прибавилась Беларусь... А свалить доллар - не в этой жизни!)))
Батька, со своей колокольни рассуждает, ему доллары не нужны. У них мясо, картошка, сыры, пироги, лепешки, кулебяки, ватрушки, пончики, драники и. т. д. из своего отечественного сырья производятся. Икра черная, красная, суши и другие деликатесы великими россиянами предоставляются, датируются 😂😂😂.
Тема вполне реальная - свалить доллар. Муамар Каддафи тоже хотел ввести "золотой динар", но кончилось это для него плачевно. "Завалить" ШОС сложнее. Надо только вывести из игры Россию, тогда и дальше можно печатать зеленые бумажки... А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ. Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.
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