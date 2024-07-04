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≡ Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49533
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
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Александр Лукашенко призвал членов Шанхайской организации сотрудничества найти альтернативу американской валюте. Финансовый вопрос он затронул на встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в Астане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39308
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
#1
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Доллар и Америка загнивают.
Только идиотам можно это мямлить или баранам.
Если для Лукашенко азиаты бараны, то все хорошо.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4510
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 04.07.24 - 20:56
#2
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Цитата:
Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта... Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация.
Источник:

А кто сказал Лукашенко, что "мы великие"? Уберите из ШОС Китай и от него ничего не останется!
Лукашенко не понимает, что Китаю всё фиолетово? Китай жаждет новых рынков сбыта своей продукции и экспансию в чужие экономики! Для него ШОС - тоже пирог! К этому пирогу добровольно прибавилась Беларусь...
А свалить доллар - не в этой жизни!)))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5611
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 10:25
#3
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Цитата:
bgb:
А свалить доллар - не в этой жизни!)))


Батька, со своей колокольни рассуждает, ему доллары не нужны. У них мясо, картошка, сыры, пироги, лепешки, кулебяки, ватрушки, пончики, драники и. т. д. из своего отечественного сырья производятся. Икра черная, красная, суши и другие деликатесы великими россиянами предоставляются, датируются 😂😂😂.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16209
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 05.07.24 - 10:38
#4
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Дожили

Раньше СССР Китай за младшего недоразвитого брата считал

Теперь проавоприемники СССР бегут на поклон к китайскому председателю, заискивают перед ним
И грозно спрятавшись за его плечами кричат о том что они ВЕЛИКИЕ))
Эх эти перепетии истории
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
833
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 10:52
#5
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Тема вполне реальная - свалить доллар. Муамар Каддафи тоже хотел ввести "золотой динар", но кончилось это для него плачевно. "Завалить" ШОС сложнее. Надо только вывести из игры Россию, тогда и дальше можно печатать зеленые бумажки...
А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ. Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3401
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 11:17
#6
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Цитата:

И все дрожим перед этим долларом, – сказал Лукашенко.

Правильно, зачем странам изгоям дрожать перед долларом, если цивилизованный мир с ними теперь не торгует. Дрожите теперь перед юнаем и рупиями.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3401
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 11:19
#7
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Цитата:
mks2703:
Тема вполне реальная - свалить доллар. Муамар Каддафи тоже хотел ввести "золотой динар", но кончилось это для него плачевно.

Еще один фанат выжившего из ума ливийского диктатора. Настолько он в своё время осточертел своему народу за 40 лет правления, что снесли его с лёгкостью.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3401
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 05.07.24 - 11:21
#8
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Цитата:
mks2703:
А Китай это бумажный тигр, спрятавшийся за спину РФ. Не будет РФ, Китай быстро поставят на место.

скорее не спрятавшийся, поставивший Россиию в позу догги-стайл и имеющий во всех самых извращенных позах.
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