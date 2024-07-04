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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52794 Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта... Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация.Источник:

Цитата:А кто сказал Лукашенко, что "мы великие"? Уберите из ШОС Китай и от него ничего не останется!Лукашенко не понимает, что Китаю всё фиолетово? Китай жаждет новых рынков сбыта своей продукции и экспансию в чужие экономики! Для него ШОС - тоже пирог! К этому пирогу добровольно прибавилась Беларусь...А свалить доллар - не в этой жизни!)))