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"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49533
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 833
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 10:44
Цитата:
Патриотизм не измеряется купленными квартирами. Другое измеряется купленными квартирами. У вас наверно генеральский оклад был, 13, 14 и бонусы за раскрытие...
Мои знакомые менты (одноклассники), почему то подрабатывают, "сидя" на пенсии - плохо видать работали...
abaika95:
Просто деньги копите и ждите когда рубль упадёт Была бы возможность я бы и в Европе квартирку купил Патриотизм квартирами не измеряется
Просто деньги копите и ждите когда рубль упадёт Была бы возможность я бы и в Европе квартирку купил Патриотизм квартирами не измеряется
Патриотизм не измеряется купленными квартирами. Другое измеряется купленными квартирами. У вас наверно генеральский оклад был, 13, 14 и бонусы за раскрытие...
Мои знакомые менты (одноклассники), почему то подрабатывают, "сидя" на пенсии - плохо видать работали...
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:13
Цитата:
И это мне, живущему в действительно многонациональной стране, говорит чудик, который строит свое мононациональное государство, вытесняя межнациональный язык вместе с его носителями, из своего личного гетто, десятого по размеру в мире
abaika95:
Ну и дурак
Ну и дурак
И это мне, живущему в действительно многонациональной стране, говорит чудик, который строит свое мононациональное государство, вытесняя межнациональный язык вместе с его носителями, из своего личного гетто, десятого по размеру в мире
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:16
Цитата:
Ну да, сгорело гетто, их так всей группой, в том же порядке и переселяют в другое гетто. Сказки хватит рассказывать
abaika95:
Так и с погорельцами всякими
Так и с погорельцами всякими
Ну да, сгорело гетто, их так всей группой, в том же порядке и переселяют в другое гетто. Сказки хватит рассказывать
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:19
Цитата:
Этого более чем достаточно. Сразу покрывает воинскую обязанность и уплату налогов. Других обязанностей у человека перед государством и нет в принципе.
abaika95:
Ну я же тут живу никуда не уехал Вот и весь ваш патриотизм))
Ну я же тут живу никуда не уехал Вот и весь ваш патриотизм))
Этого более чем достаточно. Сразу покрывает воинскую обязанность и уплату налогов. Других обязанностей у человека перед государством и нет в принципе.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:21
Цитата:
Если я правильно помню, то практически вся страна и поддерживала
abaika95:
Это вы жопу президента поддерживали путая её со страной
Это вы жопу президента поддерживали путая её со страной
Если я правильно помню, то практически вся страна и поддерживала
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16209
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:22
Цитата:
Они видимо на печеньках не экономили
Глупые в финансовом планировании люди Цитата:
Действительно?
Хм а чё у вас на французском не обслуживают нигде за пределами французского гетто то тогда?)
Многонационалы блин Цитата:
Я вроде казахский нигде не вытеснял
Ты что такое пишешь?
Межнациональный язык у нас государственный
А русский просто, так как большая русскоязычная диаспора в стране
Чтобы не ущемлять их прав, русский используется также с государственным
Ну это у нас в авторитарной многонациональной стране решили
У вас то в многонациональной второй официальный государственный язык нафиг нигде не сдался Цитата:
Да страна большая
Населения мало как в одном Нью Йорке
Цитата:
Так о том и речь
По русски читать разучился как добринцов?
Их же не расселили а зачем-то опять в одно место сослали строя им дома
mks2703:
почему то подрабатывают, "сидя" на пенсии - плохо видать работали.
почему то подрабатывают, "сидя" на пенсии - плохо видать работали.
Они видимо на печеньках не экономили
Глупые в финансовом планировании люди Цитата:
maxsaf:
И это мне, живущему в действительно многонациональной стране
И это мне, живущему в действительно многонациональной стране
Действительно?
Хм а чё у вас на французском не обслуживают нигде за пределами французского гетто то тогда?)
Многонационалы блин Цитата:
maxsaf:
говорит чудик, который строит свое мононациональное государство, вытесняя межнациональный язык вместе с его носителями
говорит чудик, который строит свое мононациональное государство, вытесняя межнациональный язык вместе с его носителями
Я вроде казахский нигде не вытеснял
Ты что такое пишешь?
Межнациональный язык у нас государственный
А русский просто, так как большая русскоязычная диаспора в стране
Чтобы не ущемлять их прав, русский используется также с государственным
Ну это у нас в авторитарной многонациональной стране решили
У вас то в многонациональной второй официальный государственный язык нафиг нигде не сдался Цитата:
maxsaf:
из своего личного гетто, десятого по размеру в мире
из своего личного гетто, десятого по размеру в мире
Да страна большая
Населения мало как в одном Нью Йорке
Цитата:
maxsaf:
Ну да, сгорело гетто, их так всей группой, в том же порядке и переселяют в другое гетто. Сказки хватит рассказывать
Ну да, сгорело гетто, их так всей группой, в том же порядке и переселяют в другое гетто. Сказки хватит рассказывать
Так о том и речь
По русски читать разучился как добринцов?
Их же не расселили а зачем-то опять в одно место сослали строя им дома
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16209
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:25
Цитата:
Ну вот очередной чудик который не знает что такое патриотизм лечит за патриотизм))
У одного это назика поддерживать
У другого налоги платить
Патриотизм это не обязанность перед страной
Хотя тебе цыгану то зачем я рассказываю
Сегодня у тебя тут родина завтра там) Цитата:
Вишь какие все патриоты получается по вашему мнению
А у вас получается враги народа пол страны?
[Исправлено: abaika95, 05.07.2024 - 12:26]
[Исправлено: abaika95, 05.07.2024 - 12:26]
maxsaf:
Этого более чем достаточно. Сразу покрывает воинскую обязанность и уплату налогов. Других обязанностей у человека перед государством и нет в принципе.
Этого более чем достаточно. Сразу покрывает воинскую обязанность и уплату налогов. Других обязанностей у человека перед государством и нет в принципе.
Ну вот очередной чудик который не знает что такое патриотизм лечит за патриотизм))
У одного это назика поддерживать
У другого налоги платить
Патриотизм это не обязанность перед страной
Хотя тебе цыгану то зачем я рассказываю
Сегодня у тебя тут родина завтра там) Цитата:
maxsaf:
Если я правильно помню, то практически вся страна и поддерживала
Если я правильно помню, то практически вся страна и поддерживала
Вишь какие все патриоты получается по вашему мнению
А у вас получается враги народа пол страны?
[Исправлено: abaika95, 05.07.2024 - 12:26]
[Исправлено: abaika95, 05.07.2024 - 12:26]
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:27
Цитата:
Языковой вопрос и национальный не надо смешивать. В Америке всего один язык, а наций ещё больше, поищем, не штучно, как у вас, а реально огромные группы.
Цитата:
Помню помню, как вы втихаря русский язык лишили статуса языка межнационального общения, да так, что вся страна ещё много лет даже не в курсе была. Тьфу.
abaika95:
Хм а чё у вас на французском не обслуживают нигде за пределами французского гетто то тогда?) Многонационалы блин
Хм а чё у вас на французском не обслуживают нигде за пределами французского гетто то тогда?) Многонационалы блин
Языковой вопрос и национальный не надо смешивать. В Америке всего один язык, а наций ещё больше, поищем, не штучно, как у вас, а реально огромные группы.
Цитата:
abaika95:
Межнациональный язык у нас государственный
Межнациональный язык у нас государственный
Помню помню, как вы втихаря русский язык лишили статуса языка межнационального общения, да так, что вся страна ещё много лет даже не в курсе была. Тьфу.
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