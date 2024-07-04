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≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49533
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
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Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
833
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 10:44
#60
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Цитата:
abaika95:
Просто деньги копите и ждите когда рубль упадёт Была бы возможность я бы и в Европе квартирку купил Патриотизм квартирами не измеряется


Патриотизм не измеряется купленными квартирами. Другое измеряется купленными квартирами. У вас наверно генеральский оклад был, 13, 14 и бонусы за раскрытие...
Мои знакомые менты (одноклассники), почему то подрабатывают, "сидя" на пенсии - плохо видать работали...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23814
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:13
#61
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Цитата:
abaika95:
Ну и дурак

И это мне, живущему в действительно многонациональной стране, говорит чудик, который строит свое мононациональное государство, вытесняя межнациональный язык вместе с его носителями, из своего личного гетто, десятого по размеру в мире :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23814
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:16
#62
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Цитата:
abaika95:
Так и с погорельцами всякими

Ну да, сгорело гетто, их так всей группой, в том же порядке и переселяют в другое гетто. Сказки хватит рассказывать :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23814
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:19
#63
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Цитата:
abaika95:
Ну я же тут живу никуда не уехал Вот и весь ваш патриотизм))

Этого более чем достаточно. Сразу покрывает воинскую обязанность и уплату налогов. Других обязанностей у человека перед государством и нет в принципе.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23814
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:21
#64
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Цитата:
abaika95:
Это вы жопу президента поддерживали путая её со страной

Если я правильно помню, то практически вся страна и поддерживала :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16209
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:22
#65
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Цитата:
mks2703:
почему то подрабатывают, "сидя" на пенсии - плохо видать работали.

Они видимо на печеньках не экономили
Глупые в финансовом планировании люди Цитата:
maxsaf:
И это мне, живущему в действительно многонациональной стране

Действительно?
Хм а чё у вас на французском не обслуживают нигде за пределами французского гетто то тогда?)
Многонационалы блин Цитата:
maxsaf:
говорит чудик, который строит свое мононациональное государство, вытесняя межнациональный язык вместе с его носителями

Я вроде казахский нигде не вытеснял
Ты что такое пишешь?
Межнациональный язык у нас государственный
А русский просто, так как большая русскоязычная диаспора в стране
Чтобы не ущемлять их прав, русский используется также с государственным
Ну это у нас в авторитарной многонациональной стране решили
У вас то в многонациональной второй официальный государственный язык нафиг нигде не сдался Цитата:
maxsaf:
из своего личного гетто, десятого по размеру в мире

Да страна большая
Населения мало как в одном Нью Йорке
Цитата:
maxsaf:
Ну да, сгорело гетто, их так всей группой, в том же порядке и переселяют в другое гетто. Сказки хватит рассказывать

Так о том и речь
По русски читать разучился как добринцов?
Их же не расселили а зачем-то опять в одно место сослали строя им дома
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16209
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:25
#66
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Цитата:
maxsaf:
Этого более чем достаточно. Сразу покрывает воинскую обязанность и уплату налогов. Других обязанностей у человека перед государством и нет в принципе.

Ну вот очередной чудик который не знает что такое патриотизм лечит за патриотизм))
У одного это назика поддерживать
У другого налоги платить

Патриотизм это не обязанность перед страной
Хотя тебе цыгану то зачем я рассказываю
Сегодня у тебя тут родина завтра там) Цитата:
maxsaf:
Если я правильно помню, то практически вся страна и поддерживала

Вишь какие все патриоты получается по вашему мнению
А у вас получается враги народа пол страны?

[Исправлено: abaika95, 05.07.2024 - 12:26]

[Исправлено: abaika95, 05.07.2024 - 12:26]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23814
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 05.07.24 - 11:27
#67
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Цитата:
abaika95:
Хм а чё у вас на французском не обслуживают нигде за пределами французского гетто то тогда?) Многонационалы блин

Языковой вопрос и национальный не надо смешивать. В Америке всего один язык, а наций ещё больше, поищем, не штучно, как у вас, а реально огромные группы.

Цитата:
abaika95:
Межнациональный язык у нас государственный

Помню помню, как вы втихаря русский язык лишили статуса языка межнационального общения, да так, что вся страна ещё много лет даже не в курсе была. Тьфу.
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