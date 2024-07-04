Отправлено: - 11:22

mks2703:

почему то подрабатывают, "сидя" на пенсии - плохо видать работали.

maxsaf:

И это мне, живущему в действительно многонациональной стране

maxsaf:

говорит чудик, который строит свое мононациональное государство, вытесняя межнациональный язык вместе с его носителями

maxsaf:

из своего личного гетто, десятого по размеру в мире

maxsaf:

Ну да, сгорело гетто, их так всей группой, в том же порядке и переселяют в другое гетто. Сказки хватит рассказывать

Цитата:Они видимо на печеньках не экономилиГлупые в финансовом планировании люди Цитата:Действительно?Хм а чё у вас на французском не обслуживают нигде за пределами французского гетто то тогда?)Многонационалы блин Цитата:Я вроде казахский нигде не вытеснялТы что такое пишешь?Межнациональный язык у нас государственныйА русский просто, так как большая русскоязычная диаспора в странеЧтобы не ущемлять их прав, русский используется также с государственнымНу это у нас в авторитарной многонациональной стране решилиУ вас то в многонациональной второй официальный государственный язык нафиг нигде не сдался Цитата:Да страна большаяНаселения мало как в одном Нью ЙоркеЦитата:Так о том и речьПо русски читать разучился как добринцов?Их же не расселили а зачем-то опять в одно место сослали строя им дома