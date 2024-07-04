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≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49532
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
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Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
828
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 05.07.24 - 01:11
#45
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Цитата:
abaika95:
Ну бухать за родину это только и умеете)


Трещать за патриотизм, сейчас, когда страна состоялась, это теперь не сложно... Вы сейчас все герои... Я свой патриотизм в 90-е проявлял на работе. Тогда было сложно, не дружеская была обстановка. А сейчас на отдыхе, почему бы не употребить, не расслабиться.
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