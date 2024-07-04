Отправлено: - 01:11

abaika95:

Ну бухать за родину это только и умеете)

Цитата:Трещать за патриотизм, сейчас, когда страна состоялась, это теперь не сложно... Вы сейчас все герои... Я свой патриотизм в 90-е проявлял на работе. Тогда было сложно, не дружеская была обстановка. А сейчас на отдыхе, почему бы не употребить, не расслабиться.