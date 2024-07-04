Отправлено: - 23:14

Эл-починно:

Да все у кого инстинкт есть - уже уехали. Терпилы остались

mks2703:

У одного дитя в Европе, у другого в России, у третьего квартирка в России... Четвертый не знает языка, но тоже кричит громче всех. И все они супер патриоты.

mks2703:

Да ладно вам. Я прям на вашем, благородном фоне себя даже как-то неуютно чувствую... Пойду ка вмажу за нашу страну (хоть так чтоле). А то прям неудобно...

mks2703:

Портянка на 100 фамилий крупных патриотов и десятки тысяч фамилий мелких неизвестных патриотов (всяких директоров и др. начальников среднего звена)...

Цитата:Пишет человек по сути русский с немецкой фамилией и котрый к немцам отношения не имеющий но быстренько сваливший в Германию по квоте вместо обожаемой им РоссииИ такой же канадец обожающий РоссиюнеТерпилы блин)))Цитата:Блин чето заржал в голос))Такой неприкрытый комплекс не полноценности проявился))Ой у них дети в Европе квартиры в загране и при этом они не хают свою страну и не истерят везде как всё плохо!!!!! Ааааа!!Тоесть если патриот должен сидеть дома и никуда не ездить ничего не покупать и детей не отпускать от себя?)))Может просто ты описал бедного человека какого-то?Цитата:Ну бухать за родину это только и умеете)Цитата:Они сейчас все в России,германии и Канаде сидят)) причем почему-то определенной национальности)