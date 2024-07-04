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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 19:12
#8491
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Цитата:
Vit:
На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))

нет не работают
я их тут пока трачу
хаты скупаю))
Цитата:
Добринцофф:
Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.

ты мне русским языком написал что если БЫ да ка БЫ завинтил свои цены на товары
я и ответил тебе что сразу бы у прокурора в кабинете оказался
Цитата:
Добринцофф:
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.

я тебе так и написал что директор может только СНИЗИТЬ ЦЕНУ а не повысить ее для определенного человека
ты чем читаешь вообще?
Цитата:
Добринцофф:
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.

млять опять двадацать пять
у тебя магазин вообще как работает с такими логическими выводами?)

приду я в твой магазин
вот арбуз лежит
я его покупаю по цене которая указана в ценнике
хоть как там вертись доказывая мне что цена другая или что этого арбуза нет
сразу вызову полицию и оформляем протокол дальше штраф

конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)
но тут ты только сам дурак получаешься) я то в магазине буду стоять и смотреть как ты другим клиентам будешь обеснять что товара нет)))

повторю коммерс должен знать свое место!
и закон у нас на стороне покупателя

Цитата:
maxsaf:
Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение, теперь ещё и в районах. Обеспечивают связью там, где обычно с этим у вас все плохо.

ай не
ты бы тут не выжил
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются
что ты всервно бы прогорел
или вон работал в билайне или казактелекоме))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 20:21
#8492
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Цитата:
abaika95:
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются

А чё тогда на качество связи в деревнях постоянные жалобы?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:30
#8493
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Цитата:
maxsaf:
А чё тогда на качество связи в деревнях постоянные жалобы?)

Потомучто им выгоды нет тянуть туда связь темболее вышки ставить
Деревня умирает
Люди уезжают
А тянуть связь через 150 км понимая что через несколько лет деревни не будет,никто не хочет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:44
#8494
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Цитата:
abaika95:
Деревня умирает Люди уезжают

А, блин, я ж не знал, что настолько все плохо, наши деревни наоборот растут, народ приезжает :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9964
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:54
#8495
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Цитата:
abaika95:
приду я в твой магазин вот арбуз лежит

У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты,ценники на витрине,с удовольствием продам хот за нал хоть за безнал по одной и той же цене.
Приезжай.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9964
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:56
#8496
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Цитата:
abaika95:
конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)

Зачем?
Я его и привез для того что бы продавать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:59
#8497
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Цитата:
Добринцофф:
Приезжай

Я приеду для фотоотчета
Разрешение даешь или нет?

[Исправлено: 111, 05.07.2024 - 01:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:02
#8498
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Цитата:
maxsaf:
наши деревни наоборот растут, народ приезжает

Ну наши уже там, работают.
Он красный диплом, возит детей, оплата 10 тысяч.
А вот кто дальнобойщик, тем 20 тысяч платят, покупают грузовик уже.
У нашего родича свекр бывший депутат ацтанинский.
И не брезгует рулить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:04
#8499
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Кстати они все казахи, и родич, племяш, это сын тех, кто меня тут в семью взял .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:08
#8500
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Цитата:
111:
Кстати они все казахи

Тоже патриоты, как ты?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:08
#8501
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Цитата:
111:
Он красный диплом, возит детей, оплата 10 тысяч.

П.....т :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:16
#8502
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Цитата:
maxsaf:
П.....т

Да нет, вот и получает.
Надо точно узнать, город или селение какое, там только месяца два они, надо встретитьмя с их прямыми родичами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:17
#8503
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Диплом универа нашего там не канает само собой, потому они как и ты начали с чистого листа
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:18
#8504
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Цитата:
maxsaf:
Тоже патриоты, как ты?)

Младшего ихнего я мало знал, ну отличник, работал в КВН, универ окончил, женился на дочке депутата, жил в Ацтане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:20
#8505
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Они там двухэтажный дом взяли, один этаж как то сдают, на другом живут.
Я так и не понял, как это возможно
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