Отправлено: - 19:12

Vit:

На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))

Добринцофф:

Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.

Добринцофф:

На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.

Добринцофф:

А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.

maxsaf:

Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение, теперь ещё и в районах. Обеспечивают связью там, где обычно с этим у вас все плохо.

Цитата:нет не работаютя их тут пока трачухаты скупаю))Цитата:ты мне русским языком написал что если БЫ да ка БЫ завинтил свои цены на товарыя и ответил тебе что сразу бы у прокурора в кабинете оказалсяЦитата:я тебе так и написал что директор может только СНИЗИТЬ ЦЕНУ а не повысить ее для определенного человекаты чем читаешь вообще?Цитата:млять опять двадацать пятьу тебя магазин вообще как работает с такими логическими выводами?)приду я в твой магазинвот арбуз лежитя его покупаю по цене которая указана в ценникехоть как там вертись доказывая мне что цена другая или что этого арбуза нетсразу вызову полицию и оформляем протокол дальше штрафконечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)но тут ты только сам дурак получаешься) я то в магазине буду стоять и смотреть как ты другим клиентам будешь обеснять что товара нет)))повторю коммерс должен знать свое место!и закон у нас на стороне покупателяЦитата:ай неты бы тут не выжилу нас такие сейчас конторы большие этим занимаютсячто ты всервно бы прогорелили вон работал в билайне или казактелекоме))