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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 19:12
Цитата:
нет не работают
я их тут пока трачу
хаты скупаю))
Цитата:
ты мне русским языком написал что если БЫ да ка БЫ завинтил свои цены на товары
я и ответил тебе что сразу бы у прокурора в кабинете оказался
Цитата:
я тебе так и написал что директор может только СНИЗИТЬ ЦЕНУ а не повысить ее для определенного человека
ты чем читаешь вообще?
Цитата:
млять опять двадацать пять
у тебя магазин вообще как работает с такими логическими выводами?)
приду я в твой магазин
вот арбуз лежит
я его покупаю по цене которая указана в ценнике
хоть как там вертись доказывая мне что цена другая или что этого арбуза нет
сразу вызову полицию и оформляем протокол дальше штраф
конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)
но тут ты только сам дурак получаешься) я то в магазине буду стоять и смотреть как ты другим клиентам будешь обеснять что товара нет)))
повторю коммерс должен знать свое место!
и закон у нас на стороне покупателя
Цитата:
ай не
ты бы тут не выжил
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются
что ты всервно бы прогорел
или вон работал в билайне или казактелекоме))
Vit:
На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))
На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))
нет не работают
я их тут пока трачу
хаты скупаю))
Цитата:
Добринцофф:
Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.
Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.
ты мне русским языком написал что если БЫ да ка БЫ завинтил свои цены на товары
я и ответил тебе что сразу бы у прокурора в кабинете оказался
Цитата:
Добринцофф:
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.
я тебе так и написал что директор может только СНИЗИТЬ ЦЕНУ а не повысить ее для определенного человека
ты чем читаешь вообще?
Цитата:
Добринцофф:
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.
млять опять двадацать пять
у тебя магазин вообще как работает с такими логическими выводами?)
приду я в твой магазин
вот арбуз лежит
я его покупаю по цене которая указана в ценнике
хоть как там вертись доказывая мне что цена другая или что этого арбуза нет
сразу вызову полицию и оформляем протокол дальше штраф
конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)
но тут ты только сам дурак получаешься) я то в магазине буду стоять и смотреть как ты другим клиентам будешь обеснять что товара нет)))
повторю коммерс должен знать свое место!
и закон у нас на стороне покупателя
Цитата:
maxsaf:
Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение, теперь ещё и в районах. Обеспечивают связью там, где обычно с этим у вас все плохо.
Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение, теперь ещё и в районах. Обеспечивают связью там, где обычно с этим у вас все плохо.
ай не
ты бы тут не выжил
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются
что ты всервно бы прогорел
или вон работал в билайне или казактелекоме))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 20:21
Цитата:
А чё тогда на качество связи в деревнях постоянные жалобы?)
abaika95:
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются
А чё тогда на качество связи в деревнях постоянные жалобы?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:30
Цитата:
Потомучто им выгоды нет тянуть туда связь темболее вышки ставить
Деревня умирает
Люди уезжают
А тянуть связь через 150 км понимая что через несколько лет деревни не будет,никто не хочет
maxsaf:
А чё тогда на качество связи в деревнях постоянные жалобы?)
А чё тогда на качество связи в деревнях постоянные жалобы?)
Потомучто им выгоды нет тянуть туда связь темболее вышки ставить
Деревня умирает
Люди уезжают
А тянуть связь через 150 км понимая что через несколько лет деревни не будет,никто не хочет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:44
Цитата:
А, блин, я ж не знал, что настолько все плохо, наши деревни наоборот растут, народ приезжает
abaika95:
Деревня умирает Люди уезжают
Деревня умирает Люди уезжают
А, блин, я ж не знал, что настолько все плохо, наши деревни наоборот растут, народ приезжает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:54
Цитата:
У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты,ценники на витрине,с удовольствием продам хот за нал хоть за безнал по одной и той же цене.
Приезжай.
abaika95:
приду я в твой магазин вот арбуз лежит
приду я в твой магазин вот арбуз лежит
У меня розничный магазин,я рад всем покупателям ,даже таким как ты,ценники на витрине,с удовольствием продам хот за нал хоть за безнал по одной и той же цене.
Приезжай.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:56
Цитата:
Зачем?
Я его и привез для того что бы продавать.
abaika95:
конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)
конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)
Зачем?
Я его и привез для того что бы продавать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 23:59
Цитата:
Я приеду для фотоотчета
Разрешение даешь или нет?
[Исправлено: 111, 05.07.2024 - 01:05]
Добринцофф:
Приезжай
Приезжай
Я приеду для фотоотчета
Разрешение даешь или нет?
[Исправлено: 111, 05.07.2024 - 01:05]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:02
Цитата:
Ну наши уже там, работают.
Он красный диплом, возит детей, оплата 10 тысяч.
А вот кто дальнобойщик, тем 20 тысяч платят, покупают грузовик уже.
У нашего родича свекр бывший депутат ацтанинский.
И не брезгует рулить..
maxsaf:
наши деревни наоборот растут, народ приезжает
наши деревни наоборот растут, народ приезжает
Ну наши уже там, работают.
Он красный диплом, возит детей, оплата 10 тысяч.
А вот кто дальнобойщик, тем 20 тысяч платят, покупают грузовик уже.
У нашего родича свекр бывший депутат ацтанинский.
И не брезгует рулить..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:04
Кстати они все казахи, и родич, племяш, это сын тех, кто меня тут в семью взял .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:08
Цитата:
Тоже патриоты, как ты?)
111:
Кстати они все казахи
Кстати они все казахи
Тоже патриоты, как ты?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:08
Цитата:
П.....т
111:
Он красный диплом, возит детей, оплата 10 тысяч.
Он красный диплом, возит детей, оплата 10 тысяч.
П.....т
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:16
Цитата:
Да нет, вот и получает.
Надо точно узнать, город или селение какое, там только месяца два они, надо встретитьмя с их прямыми родичами.
maxsaf:
П.....т
П.....т
Да нет, вот и получает.
Надо точно узнать, город или селение какое, там только месяца два они, надо встретитьмя с их прямыми родичами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:17
Диплом универа нашего там не канает само собой, потому они как и ты начали с чистого листа
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:18
Цитата:
Младшего ихнего я мало знал, ну отличник, работал в КВН, универ окончил, женился на дочке депутата, жил в Ацтане.
maxsaf:
Тоже патриоты, как ты?)
Тоже патриоты, как ты?)
Младшего ихнего я мало знал, ну отличник, работал в КВН, универ окончил, женился на дочке депутата, жил в Ацтане.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.07.24 - 00:20
Они там двухэтажный дом взяли, один этаж как то сдают, на другом живут.
Я так и не понял, как это возможно
Я так и не понял, как это возможно
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