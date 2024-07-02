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≡ Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49532
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 09:41
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Именно поликлиники, куда обращаются пациенты за медицинской помощью, чаще всего подвергаются критике. Казахстанцы жалуются на то, что далеко не всегда удаётся попасть на приём к врачу в короткие сроки, приходится долго его ждать помощи, а порой и вовсе отправляются на платное получение услуги. На наболевшие вопросы ответила директор одной из городских поликлиник страны.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
826
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 20:26
#15
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Вот надо сделать УЗИ колена. Но специалиста не было. Казалось бы, дай направление туда где есть. А где есть - платно. Колено болит, идешь платишь. Нужна операция. Либо платная сразу, либо очередь. Ладно потерпим. Месяц, ну два. Потерпел 3 месяца. Операция под НГ. Страшно. Ибо хирург тоже человек, а ожидание праздника нисколько не прибавляет профессионализма. Ладно, за неделю до НГ. Это вечность - нормалды.
Сделали нормально (тьфу,тьфу, тьфу). Лежу в палате с платниками (те кого оперировали за деньги). Я один бесплатник. Кажный день обход врача с медсестрой. Платников "облизывают" не по-децки. Спрашивают как самочувствие, здесь болит, здесь не болит. Ну в общем полное сочувствие, любофф и внимание...
Меня игнорят. Хотя давали клятву Гиппократу. Только медсестры ходят и ставят уколы. В общем спасибо, что кормят. Я начинаю сам профессионально сравнивать свое колено. Вроде норм. Через несколько дней мне притащили костыли из дому. Я начал передвигаться по больничке в надежде встретить дохтура. Где-то на 6-7 день наткнулся на кучу докторов с зав.отделением. Внаглую подошел и спросил за своего доктора. Это оказывается тот же, кто и делал мне операцию. И он навестил меня...хеппиенд
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39296
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 20:31
#16
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Цитата:
mks2703:
Лежу в палате с платниками (те кого оперировали за деньги).

Выздоравливай
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
826
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 20:37
#17
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Цитата:
111:
Выздоравливай


Спс. Этой истории уже 4 года...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39296
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 20:42
#18
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Цитата:
mks2703:
Спс. Этой истории уже 4 года...

Титанку в колено ставил?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3280
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 04.07.24 - 21:25
#19
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Цитата:
111:
Это что, разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь или подцепишь что то?

Причём тут, когда ты заболеешь? Есть контрольные медосмотры, планирование прививок, профилактика заболеваемости и много чего ещё. Что помогает продлить не только саму жизнь, но и её качество.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39296
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 04.07.24 - 23:11
#20
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Цитата:
Эл-починно:
Причём тут, когда ты заболеешь?

Нет, тут сказано как сказано.
А проверка кала каждый год, чего я опять не сделал, это ничего не значит.
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