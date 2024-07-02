Отправлено: - 21:25

111:

Это что, разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь или подцепишь что то?

Цитата:Причём тут, когда ты заболеешь? Есть контрольные медосмотры, планирование прививок, профилактика заболеваемости и много чего ещё. Что помогает продлить не только саму жизнь, но и её качество.