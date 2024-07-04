Отправлено: - 22:51

Vit:

Чёт орыстары все притихли. Когда на родину поедем? А?) Тут мы свои среди чужих

[Исправлено: Эл-починно, 04.07.2024 - 23:57]

Цитата:Да все у кого инстинкт есть - уже уехали. Терпилы остались!Да и не гоже это языки учить заставлять. 30-ть с небольшим лет прошло и типа все и вся и всё уже по казахски должно быть? Нужно же понимание иметь, что до этого всё русскоязычное было.Пусть сначала медицину, рабочие места организуют, да и соответствующий уровень жизни обеспечат, что бы казахский учить. А то так и будут вахтовики из России, которые почему то больше местных получают ездить - работу делать.