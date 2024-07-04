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≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49532
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
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Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
826
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 22:30
#30
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Цитата:
111:
Да езжайте. Зачем нам ультиматумы тут ставить?


Ты прям тут как дежурный автоответчик НГ. В любой теме специалист. Половина текста твоя. Как говорится "мы за любой кипиш, кроме голодовки".
Первым будешь стоять на таможне, когда все русские свалят. Всё же будет по-казахски - русских же нет. И ты тоже тогда потянешься на Север - с языком то казакша билмеймин...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
826
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 22:37
#31
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За такой национализм надо сажать. И огласку давать. Плохо будет если люди начнут чувствовать здесь себя не комфортно и уезжать... На их место не приедут лучше...
У меня родственник в России (живут там всегда), Самара, так у него домик в деревне, типа дачи. В этой деревне, уже половину домов скупили этнические казахи с Актобе и Атырау, не русскоязычные, а казахоязычные и на его домик засматриваются. Узнали, что он казах, теперь присматривают за его домиком - охраны не надо. Уехали, потому что не было перспектив...Сами они в основном аульные...
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3280
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 22:51
#32
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Цитата:
Vit:
Чёт орыстары все притихли. Когда на родину поедем? А?) Тут мы свои среди чужих

Да все у кого инстинкт есть - уже уехали. Терпилы остались! :lol:
Да и не гоже это языки учить заставлять. 30-ть с небольшим лет прошло и типа все и вся и всё уже по казахски должно быть? Нужно же понимание иметь, что до этого всё русскоязычное было.
Пусть сначала медицину, рабочие места организуют, да и соответствующий уровень жизни обеспечат, что бы казахский учить. А то так и будут вахтовики из России, которые почему то больше местных получают ездить - работу делать. :lol: :-o 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.07.2024 - 23:57]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
826
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 22:51
#33
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Почитал форум. Интересно же. Смеялся долго. Самые отъявленные патриоты те, у кого есть аэродромы для запасного патриотизма...
У одного дитя в Европе, у другого в России, у третьего квартирка в России... Четвертый не знает языка, но тоже кричит громче всех. И все они супер патриоты. Ну ешкин кот. Да ладно вам. Я прям на вашем, благородном фоне себя даже как-то неуютно чувствую... Пойду ка вмажу за нашу страну (хоть так чтоле). А то прям неудобно...
Я, да и все мы, видели патриотов и покрупнее. Кричали громче всех о любви к стране родной, и валили при первой же возможности, чтобы ж.пень не пострадала от клюва жаренного петуха... Фамилии называть не буду. Портянка на 100 фамилий крупных патриотов и десятки тысяч фамилий мелких неизвестных патриотов (всяких директоров и др. начальников среднего звена)...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
826
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 22:56
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Да все у кого инстинкт есть - уже уехали. Терпилы остались! :lol: Да и не гоже это заставлять языки учить заставлять. 30-ть с небольшим лет прошло и типа все и вся и всё уже по казахски должно быть? Нужно же понимание иметь, что до этого всё русскоязычное было.


Ну вы тоже. Сильно не разгоняйте волну. Зачем провоцировать... Никто вас не гонит насильно. В России тож не везде малина. Знакомые казахи оттуда приехали из-за русского шовинизма.
Я был во многих местах РФ. Не везде так хорошо, как вам кажется. Если только язык. А так население, во многих местах не порядок.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3280
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 23:01
#35
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Цитата:
mks2703:
В России тож не везде малина.

Да согласен. Но всех кого я знаю, все довольны. Брат ещё в нулевые уехал, дом построил. Все с "миллионки" с кем работал, тоже жильё выкуплено, все в достатке. Конечно есть часть населения, которая нигде не будет счастлива. Как моль.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39296
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 23:04
#36
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Цитата:
Эл-починно:
Да все у кого инстинкт есть - уже уехали. Терпилы остались!

Ну моя жена терпила по твоему, корреспонденты НГ тоже, и остальные миллионы..
Вы немцы, очень жестоки и всегда провоцируете русских, чтоб их вообще не стало, это понятно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39296
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 23:05
#37
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Цитата:
Vit:
Чёт орыстары все притихли. Когда на родину поедем? А?)

Ну опять провокация на нацпочве.
Ты интересный, тебя звали в Россию, давали гражданство, но ты не захотел.
А теперь занимаешься пропагандой, чтобы русские езали туда и погибали , как мой племяш на войне, который тоже уехал.
Тебе от этого становится легче как то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39296
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 23:08
#38
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Цитата:
mks2703:
И все они супер патриоты. Ну

Патриот это жалкое зрелище, согласен с тобой.
Думаю патриоты просто обязаны сейчас ехать на СВО..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39296
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 23:09
#39
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Цитата:
mks2703:
И ты тоже тогда потянешься на Север - с языком то казакша

Ну уже 54 года тянусь.
Сколько мне осталось, пару тройку лет?
У одного два красных диплома, поцдет на третий, второй вон казахский в садике учит, я спокоен.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16197
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 23:14
#40
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Цитата:
Эл-починно:
Да все у кого инстинкт есть - уже уехали. Терпилы остались


Пишет человек по сути русский с немецкой фамилией и котрый к немцам отношения не имеющий но быстренько сваливший в Германию по квоте вместо обожаемой им России
И такой же канадец обожающий Россию

неТерпилы блин)))Цитата:
mks2703:
У одного дитя в Европе, у другого в России, у третьего квартирка в России... Четвертый не знает языка, но тоже кричит громче всех. И все они супер патриоты.


Блин чето заржал в голос))
Такой неприкрытый комплекс не полноценности проявился))

Ой у них дети в Европе квартиры в загране и при этом они не хают свою страну и не истерят везде как всё плохо!!!!! Ааааа!!
Тоесть если патриот должен сидеть дома и никуда не ездить ничего не покупать и детей не отпускать от себя?)))
Может просто ты описал бедного человека какого-то?Цитата:
mks2703:
Да ладно вам. Я прям на вашем, благородном фоне себя даже как-то неуютно чувствую... Пойду ка вмажу за нашу страну (хоть так чтоле). А то прям неудобно...

Ну бухать за родину это только и умеете)
Цитата:
mks2703:
Портянка на 100 фамилий крупных патриотов и десятки тысяч фамилий мелких неизвестных патриотов (всяких директоров и др. начальников среднего звена)...

Они сейчас все в России,германии и Канаде сидят)) причем почему-то определенной национальности)
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