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≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49531
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
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Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 16:15
#15
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Но с другой стороны, если кашлянул и тебя за это выселяют из авто, за это надо конечно, ответить и весьма жестко.
Получается как собачат выкинул, потому наверно кто то там сорвался в оскорбление
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:20
#16
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Цитата:
111: нашла казашек и общается
Если брать про общение и национальность. То у меня 2 друга один эстонец, второй хохол. Но на работе моё окружение полностью казахи. Я нормально с ними живу и работаю. . Они меня с с пасхой, я их с рамаданом. Мир, дружба, май. А вот откуда эти берутся которые плюют в таксистов. Мне не понятно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:24
#17
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Цитата:
Vit:
вот откуда эти берутся которые плюют

Я недавно болел, целый месяц, кашлял.
Если б хоть одна тварь меня выкинула из автобуса, магазина или авто за кашель, я бы наверно замочил бы его там же, неотходя от кассы как говорится..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:26
#18
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Цитата:
111: Но с другой стороны, если кашлянул и тебя за это выселяют из авто
Если кто не в курсе, то кашляю в платочек или в кулачек, а не в лицо незнакомого человека. Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:29
#19
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Цитата:
Vit:
Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал

Сколько в такси работал, а это несколько лет, никогда над людьми не издевался и над их болезнями.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
108
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 17:04
#20
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Цитата:
ZanoZOV:
Что вы оставшиеся то делать будете???


да найдем что делать свято место пустовать не будет, не перешивай за тех кто останется лучше подумай за тех кто уедет что нам делать? там тоже все занято если только от военкома бегать или за глупые идеи голову положить.
согласен что так нельзя говорить, не кому нельзя не русскому не узбеку не кавказцам.не поддерживаю такие высказывания.
вообще не понятно кто дал ходу этому делу, может наши как обычно бывает, постарались к приезду путина.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 17:09
#21
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Цитата:
юля елиссева:
можно само видео или ссылочку

В яндексе я набрал. Вышло на ОК ролик. Там ржака. Они пьяные были. А женщина очень хорошо и без акцента ругается матом и говорит на русском языке .
Не стоит жестко её наказывать. Просто штраф за пьяные выходки.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
863
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 17:28
#22
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Цитата:
Vit:
Не стоит жестко её наказывать

За разжигание думаю стоит. Чтобы прецедент был, и другим неповадно было.
Иначе превратимся в алмату (или где там эти патрули всякие). Парочку таких приземлить - остальные летать на разрешённых высотах будут)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
688
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 17:33
#23
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Цитата:
111:
Если б хоть одна тварь

А не поверите но имели бы полное моральное право. Кашляете? Оградите окружающих вас людей от возможного заражения. Маска либо просто не посещать места скопления.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16195
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 18:57
#24
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Цитата:
Vit:
А самая изюминка в том что если бы Галкин знал бы язык, она бы все равно так крикнула.) ( привет Абайка)

привет вит

если бы да кабы
русские что кричат русскоязычным жителям россии? куда там бурятам уехать надо?))
а у нас таких фактов пока не замечано чтобы казахоязычному гражданину рк сказали уезжать куда то Цитата:
ZanoZOV:
В одном не далёком государстве уже БОЛЕЕ 600 000 сложили головы, за глупые идеи национализма!

путин говорит что в россии всего 50 тыс потерь на фронте
не дискредитируй армию РФ!!! Цитата:
ZanoZOV:
если мы русские действительно все выедем? Что вы оставшиеся то делать будете?

работать на ваших заводах которые россия сюда перевозит)))
шах и мат)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16195
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 19:04
#25
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Цитата:
ак выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы

Источник:


финансовый штраф она воспримет как наказание за то что она попалась на камеру просто
и ничего фактически не поймет
еще сильнее у неее будет ненависть к русским
я считаю нужно дать срок
года 2
с амнистией через год к примеру
там посидит в женском лагере
послушает людей, узнает людей
может че дойдет до бабы.

а так штрафами мы плодим только еще более сильное возмущение
и этих кто там в чат рулетке пи***т постоянно что они тут хозяева надо не извинениями отмазывать а сажать
на год-два
и всех по 174 статье в один лагерь
пусть смотрят друг на друга может подружаться))


повторюсь
нац ненависть возникает там где люди живут в ГЕТТО
одна деревня казахская другая русская
между ними всегда будут драки
а ты возьми и перемешай всех и все тут же найдут общий язык

так и у нас власть ИССКУСТВЕННО создает гетто в городах
особенно расселяя оралманов вместе в дома
нельзя
нужно растворять всех между другими
так и сельских жителей отслеживать чтобы не селились толпой

и детские сады не должны быть разбиты на группы
все вместе должны учиться и воспитываться тогда будет результат
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6948
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 20:03
#26
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Я крайне возмущен и требую всех нацистов судить очень строго, вплоть до лишения свободы на долгие годы. Надо модеров на тиктоке тоже притянуть к ответу,там блогеры разговаривают как грузчики и кочегары, а если им делают замечания,так сразу грозятся блокировкой. Нацисты там как свои, недавно кто-то требовал мой адрес чтобы найти и наказать за то что я заступался за Россию
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23803
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 20:53
#27
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Цитата:
abaika95:
так и сельских жителей отслеживать чтобы не селились толпой

В Казахстане вроде каждый гражданин имеет право жить там где хочет, а не где скажут, так ведь? Если я захочу жить в гетто - буду жить в гетто. А если соседняя деревня будет приходить меня пи...ть - пересажать всю соседнюю деревню

[Исправлено: maxsaf, 04.07.2024 - 21:55]
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