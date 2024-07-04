Отправлено: - 18:57

Vit:

А самая изюминка в том что если бы Галкин знал бы язык, она бы все равно так крикнула.) ( привет Абайка)

ZanoZOV:

В одном не далёком государстве уже БОЛЕЕ 600 000 сложили головы, за глупые идеи национализма!

ZanoZOV:

если мы русские действительно все выедем? Что вы оставшиеся то делать будете?

Цитата:привет витесли бы да кабырусские что кричат русскоязычным жителям россии? куда там бурятам уехать надо?))а у нас таких фактов пока не замечано чтобы казахоязычному гражданину рк сказали уезжать куда то Цитата:путин говорит что в россии всего 50 тыс потерь на фронтене дискредитируй армию РФ!!! Цитата:работать на ваших заводах которые россия сюда перевозит)))шах и мат)