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≡ Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49531
Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать перед долларом
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
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Александр Лукашенко призвал членов Шанхайской организации сотрудничества найти альтернативу американской валюте. Финансовый вопрос он затронул на встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в Астане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 04.07.24 - 19:44
#1
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Доллар и Америка загнивают.
Только идиотам можно это мямлить или баранам.
Если для Лукашенко азиаты бараны, то все хорошо.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4510
Re: Президент Беларуси предлагает коллегам по ШОС не дрожать...
Отправлено: 04.07.24 - 20:56
#2
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Цитата:
Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта... Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация.
Источник:

А кто сказал Лукашенко, что "мы великие"? Уберите из ШОС Китай и от него ничего не останется!
Лукашенко не понимает, что Китаю всё фиолетово? Китай жаждет новых рынков сбыта своей продукции и экспансию в чужие экономики! Для него ШОС - тоже пирог! К этому пирогу добровольно прибавилась Беларусь...
А свалить доллар - не в этой жизни!)))
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