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≡ "Я просто помог" - Пассажира поезда спас от приступа эпилепсии врач из Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49531
"Я просто помог" - Пассажира поезда спас от приступа эпилепсии врач из Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 19:39
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"На помощь!" - кричали женщины в вагоне, увидев, что мужчина на верхней полке трясётся без сознания с пеной у рта. Костанаец из соседнего купе был единственным, кто точно знал, что нужно делать - помог профессиональный опыт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Re: "Я просто помог" - Пассажира поезда спас от...
Отправлено: 04.07.24 - 19:39
#1
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Приступы идут независимо же от того, выпил ты таблетку или нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23803
Re: "Я просто помог" - Пассажира поезда спас от...
Отправлено: 04.07.24 - 20:59
#2
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Цитата:
111:
Приступы идут независимо же от того, выпил ты таблетку или нет.

Таблетки разные же. Одни пьют ежедневно чтобы сдерживать, другие только в момент приступа, чтобы отпустило быстрее. Обычно второй вид таблеток человек сам принять не в состоянии, не всегда успевает среагировать.
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