Отправлено: - 20:59

111:

Приступы идут независимо же от того, выпил ты таблетку или нет.

Цитата:Таблетки разные же. Одни пьют ежедневно чтобы сдерживать, другие только в момент приступа, чтобы отпустило быстрее. Обычно второй вид таблеток человек сам принять не в состоянии, не всегда успевает среагировать.