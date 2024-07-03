Отправлено: - 11:19

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Хм.. А если бы Путин не напал, было бы это? От чистого сердца скажи

Цитата:Не было бы ничего, не захоти Украина в НАТО. Украина в НАТО - катастрофа для России. Площадка для будущего молниеносного удара и поражения РФ. Все это прекрасно понимали. Поэтому РФ и начала эту войну (СВО).Самой России невыгодна эта война. Она хотела бы в перспективе миром создать союз славянских государств. Как с Белоруссией. Понятно, что Белорусь тянет деньги, и Украина бы тянула в два раза больше. Но это был прекрасный план. Который не сработал. Ввиду наличия бандеровцев католического Запада Украины...А война, это разруха и потерянное поколение, в том числе и убитое и покалеченное. Там только в восстановление и экономику придется вложить полбюджета РФ. А люди - злые и многие злопамятные, тем более хитрые и умные украинцы. Это большая проблема для безопасности РФ...Надеюсь на всё ответил и вопросов типа "честно-пречестно" больше не будет. Вы же любите искать всякое, так потрудитесь найти и ответы на эти вопросы...Обе стороны слушайте.