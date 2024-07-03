Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:10
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что 9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. При этом Владимир Путин в областной центр не приехал. Читать новость
111: А если бы не сохранена, предполагалось всю Германию как то вырыть и скинуть в море? Как, скажи?
Да, точно вырыть и скинуть... Было 4 зоны оккупации - английская, французская, американская и советская. Предполагалось так и оставить, чтобы не возрождалась в будущем немецкая военная машина. Как это случилось после 1 мировой войны...
saba: Чем для Вас Донбасс отличается от Чечни? Там и тут покушение на территориальную целостность страны, но в Чечне это правильно, а в Донбассе нет!
В Чечне, как правильно вы заметили, восстановление территориальной целостности. На Украине устранение потенциальной угрозы НАТО, в том числе созданием "буфера" в виде присоединенных территорий. Ну хотя бы интервью Познера Гордону послушайте. Там есть ответ на ваш сокровенный вопрос - "почему"...
saba: в Чечне СУ 25 работали ежедневно, бомбили так, что мама не горюй и сейчас бомбят
Везде бомбят - это война. И американцы никуда без бомбардировок и ракет не лезут. И даже с дронами умудряются мирных жителей бомбить. Афганистан, Ирак, только в этих двух странах погибло за оккупацию больше полутора миллиона человек... Вот 111 укропатриот выкладывает сюда всякую х.ень. Но почему то не выкладывает такие случаи, как последний, когда укровояки атаковали дроном мирный дом. Они же прекрасно видели, что атакуют. Погибло 5 человек, в том числе 2 детей.
mks2703: Вот 111 укропатриот выкладывает сюда всякую х.ень. Но почему то не выкладывает такие случаи, как последний, когда укровояки атаковали дроном мирный дом. Они же прекрасно видели, что атакуют. Погибло 5 человек, в том числе 2 детей.
Хм.. А если бы Путин не напал, было бы это? От чистого сердца скажи
Однозначно Россия сдаёт позиции, победит не победит вопрос открытый, вероятно дожмет, слишком большой ресурс, Путин и все его приближенные не вся Россия, за 30 с лишним лет "очень много упущено" те кто против России как государства, кто сделал на этой русофобии карьеру и капитал, лучше подумали бы что сделали сами, и как ответят за развал который творится тут? Развязка в любом случае не далеко
111: Хм.. А если бы Путин не напал, было бы это? От чистого сердца скажи
Не было бы ничего, не захоти Украина в НАТО. Украина в НАТО - катастрофа для России. Площадка для будущего молниеносного удара и поражения РФ. Все это прекрасно понимали. Поэтому РФ и начала эту войну (СВО). Самой России невыгодна эта война. Она хотела бы в перспективе миром создать союз славянских государств. Как с Белоруссией. Понятно, что Белорусь тянет деньги, и Украина бы тянула в два раза больше. Но это был прекрасный план. Который не сработал. Ввиду наличия бандеровцев католического Запада Украины... А война, это разруха и потерянное поколение, в том числе и убитое и покалеченное. Там только в восстановление и экономику придется вложить полбюджета РФ. А люди - злые и многие злопамятные, тем более хитрые и умные украинцы. Это большая проблема для безопасности РФ... Надеюсь на всё ответил и вопросов типа "честно-пречестно" больше не будет. Вы же любите искать всякое, так потрудитесь найти и ответы на эти вопросы...Обе стороны слушайте.
111: Как? То есть как можно целое государство стереть?
Государство, которое за неполные 30 лет организовало две войны, унесшие в сумме около 70 миллионов человек, не должно было существовать. Не помню, но кажется английская была идея. Создать 4 государственных объединения, согласно зон оккупации. Но это было сиюминутное видение проблемы. От него решили отказаться. Оставили практически две зоны оккупации с двумя государствами. Союз как всегда был против, но вынужден был создать ГДР.
mks2703: Оставили практически две зоны оккупации с двумя государствами. Союз как всегда был против, но вынужден был создать ГДР.
Хорошо, хотели 4, создали 2. Германия где, ее не было? А сейчас Германии нет? Никто в здравом уме не уничтожил бы Германию, как это хочет Путин сделать с Украиной, где пропагандисты уже кричат что надо стереть всех людей и ведь стирают с лица земли.
Ниже по ссылке выступление председатель КНР Си Цзиньпина, который, на мой взгляд всё правильно говорит, что нужно в рамках стран входящих ШОС консолидироваться, мирно сосуществовать, взаимно уважать самостоятельно выбранные пути, поддерживать друг друга, ценностями являются добрососедство, дружба, проводит далее общие форумы и.т.д. Отдельные сказочники из числа диванных блогеров, в том числе и форумных, пугают Афганистаном, мол есть угроза их вторжения в страны Средней Азии, Си Цзиньпин про Афганистан отметил, что им нужно помогать, оказывать гуманитарную помочь и.т.д.
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