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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 19:12
#8491
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Цитата:
Vit:
На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))

нет не работают
я их тут пока трачу
хаты скупаю))
Цитата:
Добринцофф:
Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.

ты мне русским языком написал что если БЫ да ка БЫ завинтил свои цены на товары
я и ответил тебе что сразу бы у прокурора в кабинете оказался
Цитата:
Добринцофф:
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.

я тебе так и написал что директор может только СНИЗИТЬ ЦЕНУ а не повысить ее для определенного человека
ты чем читаешь вообще?
Цитата:
Добринцофф:
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.

млять опять двадацать пять
у тебя магазин вообще как работает с такими логическими выводами?)

приду я в твой магазин
вот арбуз лежит
я его покупаю по цене которая указана в ценнике
хоть как там вертись доказывая мне что цена другая или что этого арбуза нет
сразу вызову полицию и оформляем протокол дальше штраф

конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)
но тут ты только сам дурак получаешься) я то в магазине буду стоять и смотреть как ты другим клиентам будешь обеснять что товара нет)))

повторю коммерс должен знать свое место!
и закон у нас на стороне покупателя

Цитата:
maxsaf:
Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение, теперь ещё и в районах. Обеспечивают связью там, где обычно с этим у вас все плохо.

ай не
ты бы тут не выжил
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются
что ты всервно бы прогорел
или вон работал в билайне или казактелекоме))
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