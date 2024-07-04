Цитата:
Vit:
На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))
нет не работают
я их тут пока трачу
хаты скупаю))
Цитата:
Добринцофф:
Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.
ты мне русским языком написал что если БЫ да ка БЫ завинтил свои цены на товары
я и ответил тебе что сразу бы у прокурора в кабинете оказался
Цитата:
Добринцофф:
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.
я тебе так и написал что директор может только СНИЗИТЬ ЦЕНУ а не повысить ее для определенного человека
ты чем читаешь вообще?
Цитата:
Добринцофф:
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.
млять опять двадацать пять
у тебя магазин вообще как работает с такими логическими выводами?)
приду я в твой магазин
вот арбуз лежит
я его покупаю по цене которая указана в ценнике
хоть как там вертись доказывая мне что цена другая или что этого арбуза нет
сразу вызову полицию и оформляем протокол дальше штраф
конечно ты можешь весь товар с полок убирать при виде меня)
но тут ты только сам дурак получаешься) я то в магазине буду стоять и смотреть как ты другим клиентам будешь обеснять что товара нет)))
повторю коммерс должен знать свое место!
и закон у нас на стороне покупателя
Цитата:
maxsaf:
Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение, теперь ещё и в районах. Обеспечивают связью там, где обычно с этим у вас все плохо.
ай не
ты бы тут не выжил
у нас такие сейчас конторы большие этим занимаются
что ты всервно бы прогорел
или вон работал в билайне или казактелекоме))