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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:51
#8476
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Цитата:
abaika95: Любой дурак может страну любить когда в ней всё хорошо ) а ты попробуй ей гордится когда в ней куча недочётов)
Вот поэтому вы должны показать всем нам пример и продать квартиру в Челябинске. А купить квартиру в Кунае. Деньги должны работать в нашей стране. показать свой патриотизм)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:57
#8477
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На почве такого патриотизма наверное даже и грех чиновникам не воровать. Коль население требует превозможений и страданий.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:02
#8478
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Цитата:
Vit:
Вот поэтому вы должны показать всем нам пример

Тут вы ошибаетесь. Деньги и так идут в казахстанскую экономику. Расходуются они же здесь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:06
#8479
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А мне кажется что патриоты это обычные дебилы.
Понял это еще по 91му году, сколько в СССР было патриотов то, особенно тех, кто присягнул Союзу.
И где они все были, когда Союз развалила горстка предателей коммунистов?
Теперь эти дебилы уничтожают украинскую нацию, чтобы воссоздать Союз.
Да уж..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:06
#8480
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Цитата:
Vit:
Вот поэтому вы должны показать всем нам пример и продать квартиру в Челябинске. А купить квартиру в Кунае

У меня и в Кунае квартира есть
А в России она чтобы россиян доить ещё раз повторяю))
Я потом ваши же российские деньги трачу тут в Казахстане)
И ещё куплю как только рубль упадёт
Это к патриотизму отношения не имеет иначе окажется что ваш российский Яндекс враг России раз у нас тут свои офисы открыл
Так?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:08
#8481
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Цитата:
111:
А мне кажется что патриоты это обычные дебилы. Понял это еще по 91му году, сколько в СССР было патриотов то, особенно тех, кто присягнул Союзу.

Получается не патриоты это были а лицемеры
Которые хотели развала своей страны ради джинсов заграничных
И первыми лицемерами выступили коммунисты и русские националисты которые вышли защищать Ельцина.

У власти в России они сейчас все
Переодетые коммунисты и русские националисты
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:20
#8482
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Цитата:
abaika95: А в России она чтобы россиян доить ещё раз повторяю))
Не-а. Нету тут доения россиян) На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:29
#8483
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Цитата:
Vit:
Вобщем деньги работают в России))

Но приносят они доход конкретному человеку, независимо от того, где он и в какой точке мира не находился бы.
И этот доход он тратит именно там, где находится в данный момент.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:41
#8484
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Цитата:
abaika95:
Ну ка расскажи мне что с тобой будет если ты ТАКИМ КАК Я будешь устанавливать отдельную не фиксированную и не прописаную цену?

Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:51
#8485
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Цитата:
111: А мне кажется что патриоты это

"Кто пашет, поливая землю потом
Теперь у нас зовется идиотом.
А если он еще и патриот,
То он уже опасный идиот." Л.Филатов
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:59
#8486
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 16:11
#8487
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Мой коммент залетел
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 17:37
#8488
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Цитата:
111:
Мой коммент залетел

Через девять месяцев с приплодом будете :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 18:40
#8489
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Цитата:
abaika95:
Макс продавец Компов

Это был не основной вид деятельности. Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение, теперь ещё и в районах. Обеспечивают связью там, где обычно с этим у вас все плохо.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 19:02
#8490
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Цитата:
maxsaf:
Основной - компьютерные сети, подключение к интернету, телевидение

На этой теме многие жестко подняли в свое время.
Ну сейчас как вроде по хуже, но начиная с конца 90х и до года 17го, маржа была так скажу у пацанов нормальная.
А ты вот из за ценников..
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