Отправлено: - 14:51

abaika95: Любой дурак может страну любить когда в ней всё хорошо ) а ты попробуй ей гордится когда в ней куча недочётов)

Цитата:Вот поэтому вы должны показать всем нам пример и продать квартиру в Челябинске. А купить квартиру в Кунае. Деньги должны работать в нашей стране. показать свой патриотизм)