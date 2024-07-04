"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя. Читать новость
Если брать про общение и национальность. То у меня 2 друга один эстонец, второй хохол. Но на работе моё окружение полностью казахи. Я нормально с ними живу и работаю. . Они меня с с пасхой, я их с рамаданом. Мир, дружба, май. А вот откуда эти берутся которые плюют в таксистов. Мне не понятно.
да найдем что делать свято место пустовать не будет, не перешивай за тех кто останется лучше подумай за тех кто уедет что нам делать? там тоже все занято если только от военкома бегать или за глупые идеи голову положить. согласен что так нельзя говорить, не кому нельзя не русскому не узбеку не кавказцам.не поддерживаю такие высказывания. вообще не понятно кто дал ходу этому делу, может наши как обычно бывает, постарались к приезду путина.
В яндексе я набрал. Вышло на ОК ролик. Там ржака. Они пьяные были. А женщина очень хорошо и без акцента ругается матом и говорит на русском языке . Не стоит жестко её наказывать. Просто штраф за пьяные выходки.
За разжигание думаю стоит. Чтобы прецедент был, и другим неповадно было. Иначе превратимся в алмату (или где там эти патрули всякие). Парочку таких приземлить - остальные летать на разрешённых высотах будут)
Vit: А самая изюминка в том что если бы Галкин знал бы язык, она бы все равно так крикнула.) ( привет Абайка)
привет вит
если бы да кабы русские что кричат русскоязычным жителям россии? куда там бурятам уехать надо?)) а у нас таких фактов пока не замечано чтобы казахоязычному гражданину рк сказали уезжать куда то Цитата:
ZanoZOV: В одном не далёком государстве уже БОЛЕЕ 600 000 сложили головы, за глупые идеи национализма!
путин говорит что в россии всего 50 тыс потерь на фронте не дискредитируй армию РФ!!! Цитата:
ZanoZOV: если мы русские действительно все выедем? Что вы оставшиеся то делать будете?
работать на ваших заводах которые россия сюда перевозит))) шах и мат)
финансовый штраф она воспримет как наказание за то что она попалась на камеру просто и ничего фактически не поймет еще сильнее у неее будет ненависть к русским я считаю нужно дать срок года 2 с амнистией через год к примеру там посидит в женском лагере послушает людей, узнает людей может че дойдет до бабы.
а так штрафами мы плодим только еще более сильное возмущение и этих кто там в чат рулетке пи***т постоянно что они тут хозяева надо не извинениями отмазывать а сажать на год-два и всех по 174 статье в один лагерь пусть смотрят друг на друга может подружаться))
повторюсь нац ненависть возникает там где люди живут в ГЕТТО одна деревня казахская другая русская между ними всегда будут драки а ты возьми и перемешай всех и все тут же найдут общий язык
так и у нас власть ИССКУСТВЕННО создает гетто в городах особенно расселяя оралманов вместе в дома нельзя нужно растворять всех между другими так и сельских жителей отслеживать чтобы не селились толпой
и детские сады не должны быть разбиты на группы все вместе должны учиться и воспитываться тогда будет результат
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