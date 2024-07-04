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≡ «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49529
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 09:54
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Городская дорога для того, чтобы поставить на ней торговые ряды, была когда-то продана предпринимателю. Неслыханное дело, однако рынок благополучно существовал много лет. Его пытались снести по суду, но не вышло. Наверно, поэтому нынешняя ситуация, когда уже и срок закрытия определен, воспринимается торгующими как неожиданная.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3398
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 09:54
#1
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Срочно возвращайте из России Комкову. У неё есть опыт борьбы за торговые места. Она в своё время победила и Шукеева и Садуакасова.

[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 10:56]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 10:20
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Срочно возвращайте из России Комкову.

Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3398
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 10:35
#3
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Цитата:
Vit:
Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.

она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.
Достаточно забить её имя в поисковик. Много она там митингов огранизовывает.


[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 11:37]
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
259
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 10:48
#4
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А что, обязательно торговать идти? Новые заводы строят в промзоне. Пусть идут работать.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1419
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 10:59
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Комкову

Да,помню как торгаши её предали.. Всю свою суть торгашскую показали. Никто за неё не заступился,что той аж пришлось бежать в Миасс. Но рынок она отбила ценой потери Родины. А чей всё таки этот рынок посреди дороги?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
822
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 11:44
#6
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Пусть торгаши судятся с хозяином рынка за компенсацию. Пусть он с ними делится...
Как государство могло продать эту землю? Кто это продал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 13:17
#7
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Жаль конечно торгашей, они поверили и знали, что хозяева рынка всесильны и что этотне они перед акиматом бегали тогда, а акимы клянчили у них денег чуть ли не на коленях.
Теперь вот акимат уже на равных даже говорит с некоторыми из них.
Но сам зеленый рынок конечно не тронут пока, себе дороже или компенсацию дадут бешенную, если так будет, и в миллиардах чуть ли не евро.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3419
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 13:53
#8
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Уход продавцов ударит не только по ним, но и по покупателям. Покажу на своем примере.
Была у меня одна женщина-продавец на тротуаре ул. Победы. Я всегда брал у нее лезвия Матч 3, потому что они у нее были очень качественные. И совсем из головы вылетело, что с 1 апреля они уйдут с Победы. Прихожу к ней- а там голое место. Теперь даже не знаю, где она торгует. Так и лишился качественных лезвий, везде предлагают одну китайскую подделку.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3398
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 13:59
#9
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Цитата:
Козлов я:
лезвия Матч 3, потому что они у нее были очень качественные

Лучше чем опаска, никакой жилет не выбреет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 14:15
#10
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Цитата:
Козлов я:
Интеренно где она их брала. Говорят у нас их уже сто лет не продают. Мне постоянно любители жилета заказывают из Европы привести. Когда я пользовался помню чуть ли на полгода хватало одной кассеты. А местный жилет очень плохой. Да это давно не секрет, нам как отсталым Европа продаёт утиль всякий
И Китай тоже самое. Когда сделали без виз, я погулял по магазинам взял всякую бытовую химию домой. Это небо и земля че тут продают. Другое качество.

[Исправлено: Vit, 04.07.2024 - 14:27]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
863
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 15:14
#11
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Все потому,что те, кто руководит городом, очень далеки от проблем простого обывателя. Рынки- снести, есть же ТЦ; остановки с тенью ? Зачем- сделаем стеклянные. Жарко и тесно в автобусах? Закупим ещё меньшие, ещё и без кондиционеров! В городе днём горят фонари - одобрим повышение тарифа на свет. В городе кислорода не хватает - вырубим деревья! Хотите погулять по парку - а мы там брусчаточку будем менять, обождите.
Штрафы за нарушение разметки - а мы её рисовать не будем, или сделаем её не соответствующей требованиям и конкретным ситуациям.
И таких примеров множество. Неведомо им, что рынки нужны. И покупателям, и продавцам. Плюс налоговые поступления. А так - пыль в глаза. Лучше бы свое слово сдержали в виде приостановки строительства 19этажного дома- а то шорох подняли, пальчиком пригрозили. Уже отделку наружную завершили почти, а запрет на стройку так и висит в воздухе)) или они нашли парковочные места для человейника??
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1868
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 17:35
#12
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Вас ждёт рынок Саяхат"! Наримановка потихоньку перебирается туда. Да у многих торгующих с «Салтаната», есть бутики и на нижней оптовке..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1868
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 17:48
#13
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Цитата:
юля елиссева:
она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.

прямо так и дрожат...))) там долго не будут церемониться..найдут повод...и туда куда Макар телят не гонял..тогда посмотрим у кого коленки задрожат от холода..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14988
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 18:14
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: там долго не будут церемониться
Да её, в виду последних событий лишат гражданства и выдворят из страны. Скажут бабушка иди назад в костанай и там мозги выносит или идите домой внукам носки вяжите.
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