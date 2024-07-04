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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49529
Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря
Отправлено: 04.07.24 - 12:49
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Со времен Альберта Рау жильцы местных общежитий не имели больших проблем в сфере ЖКХ. Но акимату «хочется сделать еще лучше». И сделали. В августе 2018 года отделом финансов акимата Лисаковска был объявлен тендер на доверительное управление коммунальной собственностью.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16192
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря
Отправлено: 04.07.24 - 12:49
#1
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5 лет Денисов писал о бегунах, акиматовских мероприятиях,в общем и целом о том как всё ему что-то не нравится

И тут в нем неожиданно проснулся журналист-расследователь причем на экономической стезе котрый приводит цифры,факты, выводит выводы и проводит аналогии
Знает всю подноготную темы))

Совсем без палева)
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
189
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря
Отправлено: 04.07.24 - 12:51
#2
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Что это уважаемый автор, приводя примеры инициатив Шукеев -плитки,Мухамбетов - бордюры, упустил ещё одного знаменитого инициатора - Кулагина. Хотя у него сложно выделить " узкую специализацию " - тут тебе и сосны, и синагоги, и бэушная мед. техника и мн.,мн.др.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
295
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря
Отправлено: 04.07.24 - 13:11
#3
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Каких только карикатурных персонажей не было в креслах акимов, плоды ещё долго будем пожинать, всех будем помнить, как будем помнить и их "подвиги" бумажная власть на самом деле, деятели тех лет должны ноги Елбасы целовать до смерти, почти 30 лет сумасшедшего беспредела, их ученики кстати до сих пор шлындрают по кабинетам власти, да и в правоохранке хватает этого "добра"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря
Отправлено: 04.07.24 - 13:13
#4
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Автора кто то надоумил против маленького акимчика гнать неизвестно что, без каких либо доказательств.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
189
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря
Отправлено: 04.07.24 - 18:06
#5
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Цитата:
111:
против маленького акимчика гнать
" С голубого ручейка начинается река " или с миру по нитке... Откуда-то же набираются миллиарды, которые бОльшенькие акимы просаживают в Лас - Вегасе.
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