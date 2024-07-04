Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Пусть сильнее грянет буря

Отправлено: - 13:11

Каких только карикатурных персонажей не было в креслах акимов, плоды ещё долго будем пожинать, всех будем помнить, как будем помнить и их "подвиги" бумажная власть на самом деле, деятели тех лет должны ноги Елбасы целовать до смерти, почти 30 лет сумасшедшего беспредела, их ученики кстати до сих пор шлындрают по кабинетам власти, да и в правоохранке хватает этого "добра"