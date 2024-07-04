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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:51
Цитата:
abaika95: Любой дурак может страну любить когда в ней всё хорошо ) а ты попробуй ей гордится когда в ней куча недочётов)Вот поэтому вы должны показать всем нам пример и продать квартиру в Челябинске. А купить квартиру в Кунае. Деньги должны работать в нашей стране. показать свой патриотизм)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:57
На почве такого патриотизма наверное даже и грех чиновникам не воровать. Коль население требует превозможений и страданий.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:02
Цитата:
Тут вы ошибаетесь. Деньги и так идут в казахстанскую экономику. Расходуются они же здесь.
Vit:
Вот поэтому вы должны показать всем нам пример
Вот поэтому вы должны показать всем нам пример
Тут вы ошибаетесь. Деньги и так идут в казахстанскую экономику. Расходуются они же здесь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:06
А мне кажется что патриоты это обычные дебилы.
Понял это еще по 91му году, сколько в СССР было патриотов то, особенно тех, кто присягнул Союзу.
И где они все были, когда Союз развалила горстка предателей коммунистов?
Теперь эти дебилы уничтожают украинскую нацию, чтобы воссоздать Союз.
Да уж..
Понял это еще по 91му году, сколько в СССР было патриотов то, особенно тех, кто присягнул Союзу.
И где они все были, когда Союз развалила горстка предателей коммунистов?
Теперь эти дебилы уничтожают украинскую нацию, чтобы воссоздать Союз.
Да уж..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:06
Цитата:
У меня и в Кунае квартира есть
А в России она чтобы россиян доить ещё раз повторяю))
Я потом ваши же российские деньги трачу тут в Казахстане)
И ещё куплю как только рубль упадёт
Это к патриотизму отношения не имеет иначе окажется что ваш российский Яндекс враг России раз у нас тут свои офисы открыл
Так?
Vit:
Вот поэтому вы должны показать всем нам пример и продать квартиру в Челябинске. А купить квартиру в Кунае
Вот поэтому вы должны показать всем нам пример и продать квартиру в Челябинске. А купить квартиру в Кунае
У меня и в Кунае квартира есть
А в России она чтобы россиян доить ещё раз повторяю))
Я потом ваши же российские деньги трачу тут в Казахстане)
И ещё куплю как только рубль упадёт
Это к патриотизму отношения не имеет иначе окажется что ваш российский Яндекс враг России раз у нас тут свои офисы открыл
Так?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:08
Цитата:
Получается не патриоты это были а лицемеры
Которые хотели развала своей страны ради джинсов заграничных
И первыми лицемерами выступили коммунисты и русские националисты которые вышли защищать Ельцина.
У власти в России они сейчас все
Переодетые коммунисты и русские националисты
111:
А мне кажется что патриоты это обычные дебилы. Понял это еще по 91му году, сколько в СССР было патриотов то, особенно тех, кто присягнул Союзу.
А мне кажется что патриоты это обычные дебилы. Понял это еще по 91му году, сколько в СССР было патриотов то, особенно тех, кто присягнул Союзу.
Получается не патриоты это были а лицемеры
Которые хотели развала своей страны ради джинсов заграничных
И первыми лицемерами выступили коммунисты и русские националисты которые вышли защищать Ельцина.
У власти в России они сейчас все
Переодетые коммунисты и русские националисты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:20
Цитата:
abaika95: А в России она чтобы россиян доить ещё раз повторяю))Не-а. Нету тут доения россиян) На эти доходы вы ещё одну там хату купите. Потом третью. Вобщем деньги работают в России))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:29
Цитата:
Но приносят они доход конкретному человеку, независимо от того, где он и в какой точке мира не находился бы.
И этот доход он тратит именно там, где находится в данный момент.
Vit:
Вобщем деньги работают в России))
Вобщем деньги работают в России))
Но приносят они доход конкретному человеку, независимо от того, где он и в какой точке мира не находился бы.
И этот доход он тратит именно там, где находится в данный момент.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:41
Цитата:
Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.
abaika95:
Ну ка расскажи мне что с тобой будет если ты ТАКИМ КАК Я будешь устанавливать отдельную не фиксированную и не прописаную цену?
Ну ка расскажи мне что с тобой будет если ты ТАКИМ КАК Я будешь устанавливать отдельную не фиксированную и не прописаную цену?
Тяжело разговаривать с человеком,который вообще не в теме,речь шла изначально про оптовую торговлю,где с таким как ты с своими хотелками и претензиями вообще не работают.
На твой вопрос отвечаю,ничего не будет,тебе продадут по той цене которая на витрине и даже примут безнал,а мне за наличку просто сделают хорошую скидку.
А что бы такие бестолковые больше не ходили,в следующий раз просто скажут что товар закончился,или продан.Давай или жалуйся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:51
Цитата:
"Кто пашет, поливая землю потом
Теперь у нас зовется идиотом.
А если он еще и патриот,
То он уже опасный идиот." Л.Филатов
111: А мне кажется что патриоты это
"Кто пашет, поливая землю потом
Теперь у нас зовется идиотом.
А если он еще и патриот,
То он уже опасный идиот." Л.Филатов
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 15:59
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 16:11
Мой коммент залетел
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 17:37
Цитата:
Через девять месяцев с приплодом будете
111:
Мой коммент залетел
Мой коммент залетел
Через девять месяцев с приплодом будете
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