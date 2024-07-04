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«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49529
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 09:54
Городская дорога для того, чтобы поставить на ней торговые ряды, была когда-то продана предпринимателю. Неслыханное дело, однако рынок благополучно существовал много лет. Его пытались снести по суду, но не вышло. Наверно, поэтому нынешняя ситуация, когда уже и срок закрытия определен, воспринимается торгующими как неожиданная.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3398
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 09:54
Срочно возвращайте из России Комкову. У неё есть опыт борьбы за торговые места. Она в своё время победила и Шукеева и Садуакасова.
[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 10:56]
[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 10:56]
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 10:20
Цитата:
Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.
юля елиссева:
Срочно возвращайте из России Комкову.
Срочно возвращайте из России Комкову.
Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3398
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 10:35
Цитата:
она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.
Достаточно забить её имя в поисковик. Много она там митингов огранизовывает.
[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 11:37]
Vit:
Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.
Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.
она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.
Достаточно забить её имя в поисковик. Много она там митингов огранизовывает.
[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 11:37]
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 259
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 10:48
А что, обязательно торговать идти? Новые заводы строят в промзоне. Пусть идут работать.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1419
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 10:59
Цитата:
Да,помню как торгаши её предали.. Всю свою суть торгашскую показали. Никто за неё не заступился,что той аж пришлось бежать в Миасс. Но рынок она отбила ценой потери Родины. А чей всё таки этот рынок посреди дороги?
юля елиссева:
Комкову
Комкову
Да,помню как торгаши её предали.. Всю свою суть торгашскую показали. Никто за неё не заступился,что той аж пришлось бежать в Миасс. Но рынок она отбила ценой потери Родины. А чей всё таки этот рынок посреди дороги?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 822
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 11:44
Пусть торгаши судятся с хозяином рынка за компенсацию. Пусть он с ними делится...
Как государство могло продать эту землю? Кто это продал?
Как государство могло продать эту землю? Кто это продал?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39288
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 13:17
Жаль конечно торгашей, они поверили и знали, что хозяева рынка всесильны и что этотне они перед акиматом бегали тогда, а акимы клянчили у них денег чуть ли не на коленях.
Теперь вот акимат уже на равных даже говорит с некоторыми из них.
Но сам зеленый рынок конечно не тронут пока, себе дороже или компенсацию дадут бешенную, если так будет, и в миллиардах чуть ли не евро.
Теперь вот акимат уже на равных даже говорит с некоторыми из них.
Но сам зеленый рынок конечно не тронут пока, себе дороже или компенсацию дадут бешенную, если так будет, и в миллиардах чуть ли не евро.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3419
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 13:53
Уход продавцов ударит не только по ним, но и по покупателям. Покажу на своем примере.
Была у меня одна женщина-продавец на тротуаре ул. Победы. Я всегда брал у нее лезвия Матч 3, потому что они у нее были очень качественные. И совсем из головы вылетело, что с 1 апреля они уйдут с Победы. Прихожу к ней- а там голое место. Теперь даже не знаю, где она торгует. Так и лишился качественных лезвий, везде предлагают одну китайскую подделку.
Была у меня одна женщина-продавец на тротуаре ул. Победы. Я всегда брал у нее лезвия Матч 3, потому что они у нее были очень качественные. И совсем из головы вылетело, что с 1 апреля они уйдут с Победы. Прихожу к ней- а там голое место. Теперь даже не знаю, где она торгует. Так и лишился качественных лезвий, везде предлагают одну китайскую подделку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3398
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 13:59
Цитата:
Лучше чем опаска, никакой жилет не выбреет
Козлов я:
лезвия Матч 3, потому что они у нее были очень качественные
лезвия Матч 3, потому что они у нее были очень качественные
Лучше чем опаска, никакой жилет не выбреет
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 14:15
Цитата:
И Китай тоже самое. Когда сделали без виз, я погулял по магазинам взял всякую бытовую химию домой. Это небо и земля че тут продают. Другое качество.
[Исправлено: Vit, 04.07.2024 - 14:27]
Козлов я:Интеренно где она их брала. Говорят у нас их уже сто лет не продают. Мне постоянно любители жилета заказывают из Европы привести. Когда я пользовался помню чуть ли на полгода хватало одной кассеты. А местный жилет очень плохой. Да это давно не секрет, нам как отсталым Европа продаёт утиль всякий
И Китай тоже самое. Когда сделали без виз, я погулял по магазинам взял всякую бытовую химию домой. Это небо и земля че тут продают. Другое качество.
[Исправлено: Vit, 04.07.2024 - 14:27]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 863
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 15:14
Все потому,что те, кто руководит городом, очень далеки от проблем простого обывателя. Рынки- снести, есть же ТЦ; остановки с тенью ? Зачем- сделаем стеклянные. Жарко и тесно в автобусах? Закупим ещё меньшие, ещё и без кондиционеров! В городе днём горят фонари - одобрим повышение тарифа на свет. В городе кислорода не хватает - вырубим деревья! Хотите погулять по парку - а мы там брусчаточку будем менять, обождите.
Штрафы за нарушение разметки - а мы её рисовать не будем, или сделаем её не соответствующей требованиям и конкретным ситуациям.
И таких примеров множество. Неведомо им, что рынки нужны. И покупателям, и продавцам. Плюс налоговые поступления. А так - пыль в глаза. Лучше бы свое слово сдержали в виде приостановки строительства 19этажного дома- а то шорох подняли, пальчиком пригрозили. Уже отделку наружную завершили почти, а запрет на стройку так и висит в воздухе)) или они нашли парковочные места для человейника??
Штрафы за нарушение разметки - а мы её рисовать не будем, или сделаем её не соответствующей требованиям и конкретным ситуациям.
И таких примеров множество. Неведомо им, что рынки нужны. И покупателям, и продавцам. Плюс налоговые поступления. А так - пыль в глаза. Лучше бы свое слово сдержали в виде приостановки строительства 19этажного дома- а то шорох подняли, пальчиком пригрозили. Уже отделку наружную завершили почти, а запрет на стройку так и висит в воздухе)) или они нашли парковочные места для человейника??
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 17:35
Вас ждёт рынок Саяхат"! Наримановка потихоньку перебирается туда. Да у многих торгующих с «Салтаната», есть бутики и на нижней оптовке..
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 17:48
Цитата:
прямо так и дрожат...))) там долго не будут церемониться..найдут повод...и туда куда Макар телят не гонял..тогда посмотрим у кого коленки задрожат от холода..
юля елиссева:
она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.
она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.
прямо так и дрожат...))) там долго не будут церемониться..найдут повод...и туда куда Макар телят не гонял..тогда посмотрим у кого коленки задрожат от холода..
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 18:14
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: там долго не будут церемонитьсяДа её, в виду последних событий лишат гражданства и выдворят из страны. Скажут бабушка иди назад в костанай и там мозги выносит или идите домой внукам носки вяжите.
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