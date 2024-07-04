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"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49529
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 16:15
Но с другой стороны, если кашлянул и тебя за это выселяют из авто, за это надо конечно, ответить и весьма жестко.
Получается как собачат выкинул, потому наверно кто то там сорвался в оскорбление
Получается как собачат выкинул, потому наверно кто то там сорвался в оскорбление
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:20
Цитата:
111: нашла казашек и общаетсяЕсли брать про общение и национальность. То у меня 2 друга один эстонец, второй хохол. Но на работе моё окружение полностью казахи. Я нормально с ними живу и работаю. . Они меня с с пасхой, я их с рамаданом. Мир, дружба, май. А вот откуда эти берутся которые плюют в таксистов. Мне не понятно.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:24
Цитата:
Я недавно болел, целый месяц, кашлял.
Если б хоть одна тварь меня выкинула из автобуса, магазина или авто за кашель, я бы наверно замочил бы его там же, неотходя от кассы как говорится..
Vit:
вот откуда эти берутся которые плюют
вот откуда эти берутся которые плюют
Я недавно болел, целый месяц, кашлял.
Если б хоть одна тварь меня выкинула из автобуса, магазина или авто за кашель, я бы наверно замочил бы его там же, неотходя от кассы как говорится..
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:26
Цитата:
111: Но с другой стороны, если кашлянул и тебя за это выселяют из автоЕсли кто не в курсе, то кашляю в платочек или в кулачек, а не в лицо незнакомого человека. Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:29
Цитата:
Сколько в такси работал, а это несколько лет, никогда над людьми не издевался и над их болезнями.
Vit:
Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал
Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал
Сколько в такси работал, а это несколько лет, никогда над людьми не издевался и над их болезнями.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 108
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 17:04
Цитата:
да найдем что делать свято место пустовать не будет, не перешивай за тех кто останется лучше подумай за тех кто уедет что нам делать? там тоже все занято если только от военкома бегать или за глупые идеи голову положить.
согласен что так нельзя говорить, не кому нельзя не русскому не узбеку не кавказцам.не поддерживаю такие высказывания.
вообще не понятно кто дал ходу этому делу, может наши как обычно бывает, постарались к приезду путина.
ZanoZOV:
Что вы оставшиеся то делать будете???
Что вы оставшиеся то делать будете???
да найдем что делать свято место пустовать не будет, не перешивай за тех кто останется лучше подумай за тех кто уедет что нам делать? там тоже все занято если только от военкома бегать или за глупые идеи голову положить.
согласен что так нельзя говорить, не кому нельзя не русскому не узбеку не кавказцам.не поддерживаю такие высказывания.
вообще не понятно кто дал ходу этому делу, может наши как обычно бывает, постарались к приезду путина.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 17:09
Цитата:
В яндексе я набрал. Вышло на ОК ролик. Там ржака. Они пьяные были. А женщина очень хорошо и без акцента ругается матом и говорит на русском языке .
Не стоит жестко её наказывать. Просто штраф за пьяные выходки.
юля елиссева:
можно само видео или ссылочку
можно само видео или ссылочку
В яндексе я набрал. Вышло на ОК ролик. Там ржака. Они пьяные были. А женщина очень хорошо и без акцента ругается матом и говорит на русском языке .
Не стоит жестко её наказывать. Просто штраф за пьяные выходки.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 863
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 17:28
Цитата:
За разжигание думаю стоит. Чтобы прецедент был, и другим неповадно было.
Иначе превратимся в алмату (или где там эти патрули всякие). Парочку таких приземлить - остальные летать на разрешённых высотах будут)
Vit:
Не стоит жестко её наказывать
Не стоит жестко её наказывать
За разжигание думаю стоит. Чтобы прецедент был, и другим неповадно было.
Иначе превратимся в алмату (или где там эти патрули всякие). Парочку таких приземлить - остальные летать на разрешённых высотах будут)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 688
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 17:33
Цитата:
А не поверите но имели бы полное моральное право. Кашляете? Оградите окружающих вас людей от возможного заражения. Маска либо просто не посещать места скопления.
111:
Если б хоть одна тварь
Если б хоть одна тварь
А не поверите но имели бы полное моральное право. Кашляете? Оградите окружающих вас людей от возможного заражения. Маска либо просто не посещать места скопления.
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