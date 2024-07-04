Отправлено: - 16:26

111: Но с другой стороны, если кашлянул и тебя за это выселяют из авто

Цитата:Если кто не в курсе, то кашляю в платочек или в кулачек, а не в лицо незнакомого человека. Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал