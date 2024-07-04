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≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49528
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
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Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 16:15
#15
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Но с другой стороны, если кашлянул и тебя за это выселяют из авто, за это надо конечно, ответить и весьма жестко.
Получается как собачат выкинул, потому наверно кто то там сорвался в оскорбление
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14986
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:20
#16
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Цитата:
111: нашла казашек и общается
Если брать про общение и национальность. То у меня 2 друга один эстонец, второй хохол. Но на работе моё окружение полностью казахи. Я нормально с ними живу и работаю. . Они меня с с пасхой, я их с рамаданом. Мир, дружба, май. А вот откуда эти берутся которые плюют в таксистов. Мне не понятно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:24
#17
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Цитата:
Vit:
вот откуда эти берутся которые плюют

Я недавно болел, целый месяц, кашлял.
Если б хоть одна тварь меня выкинула из автобуса, магазина или авто за кашель, я бы наверно замочил бы его там же, неотходя от кассы как говорится..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14986
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:26
#18
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Цитата:
111: Но с другой стороны, если кашлянул и тебя за это выселяют из авто
Если кто не в курсе, то кашляю в платочек или в кулачек, а не в лицо незнакомого человека. Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:29
#19
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Цитата:
Vit:
Во вторых учитывая твой взрывной характер, ты бы их тоже выпнул из своей машины и пенка дал

Сколько в такси работал, а это несколько лет, никогда над людьми не издевался и над их болезнями.
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