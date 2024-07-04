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≡ Как ЦОНы и спецЦОНы будут работать в праздничные дни в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49528
Как ЦОНы и спецЦОНы будут работать в праздничные дни в Казахстане
Отправлено: 04.07.24 - 16:08
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В связи с празднованием Дня столицы центры обслуживания населения не будут работать в субботу 6 июля, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан". Кроме того, на график повлияет перенос выходного дня на понедельник.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
Re: Как ЦОНы и спецЦОНы будут работать в праздничные дни в...
Отправлено: 04.07.24 - 16:08
#1
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Днюха Назарбаева живет.
Молодцы холопы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
Re: Как ЦОНы и спецЦОНы будут работать в праздничные дни в...
Отправлено: 04.07.24 - 16:13
#2
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Но с другой стороны, пусть это и вымученное день рождение Ацтаны, но при чем тут Костанай?
У них тоже выходные, когда в Костанае день рождения?
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