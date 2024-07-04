Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...

Отправлено: - 15:25

Тоже в Рудном, На заправке русские тоже, два качка, видят что я первый заезжаю, поднажали и с другой стороны встали , один пошел платить, другой начал заправлять.

Это выезд с Рудного в сторону Тобола, говорю вы че, не мужики, они как набросились на меня, мол скоро Путин вас всех казахов замочит и тд, вы мол все такие и тд.

Заправился, догнал, обогнал их и давай резать, тогда Ниссан Тино была, не жаль ее было, они от меня сзади куда то в Юбилейный так чесанули и след от их стальных мускул исчез..

Каждый может рассказать много таких историй, но было весело.

Сейчас все через ментов, хуже конечно..