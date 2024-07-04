Re: Как ЦОНы и спецЦОНы будут работать в праздничные дни в...

Отправлено: - 16:13

Но с другой стороны, пусть это и вымученное день рождение Ацтаны, но при чем тут Костанай?

У них тоже выходные, когда в Костанае день рождения?