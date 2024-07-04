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"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49528
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
Помню когда в такси работал, меня одна русская снимать начала, тоже пьяная, вот мол какие в Казахстане мамбеты, я ее выкинул насильно из машины, тогда в Тарлане работал от нечего делать, когда новую короллу приобрел.
Потом пришел на разборы через день, хотел до конца разобраться, на адрес до Горького довез, помню, да в целом подъезде не нашел ее.
В суд подавать у меня не канает, через ментов разбираться, все своими руками.
Потом пришел на разборы через день, хотел до конца разобраться, на адрес до Горького довез, помню, да в целом подъезде не нашел ее.
В суд подавать у меня не канает, через ментов разбираться, все своими руками.
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:25
Тоже в Рудном, На заправке русские тоже, два качка, видят что я первый заезжаю, поднажали и с другой стороны встали , один пошел платить, другой начал заправлять.
Это выезд с Рудного в сторону Тобола, говорю вы че, не мужики, они как набросились на меня, мол скоро Путин вас всех казахов замочит и тд, вы мол все такие и тд.
Заправился, догнал, обогнал их и давай резать, тогда Ниссан Тино была, не жаль ее было, они от меня сзади куда то в Юбилейный так чесанули и след от их стальных мускул исчез..
Каждый может рассказать много таких историй, но было весело.
Сейчас все через ментов, хуже конечно..
Это выезд с Рудного в сторону Тобола, говорю вы че, не мужики, они как набросились на меня, мол скоро Путин вас всех казахов замочит и тд, вы мол все такие и тд.
Заправился, догнал, обогнал их и давай резать, тогда Ниссан Тино была, не жаль ее было, они от меня сзади куда то в Юбилейный так чесанули и след от их стальных мускул исчез..
Каждый может рассказать много таких историй, но было весело.
Сейчас все через ментов, хуже конечно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3398
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:27
Цитата:
Видео инцидента с оскорблением таксиста было выложено в сеть.
а можно само видео или ссылочку?
Видео инцидента с оскорблением таксиста было выложено в сеть.
а можно само видео или ссылочку?
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:34
Не надо её судить. Она сказала то что почти многие говорят. Кто на кухне, кто в открытую.
А ваще когда затобольск строился, там не жили Кенжетаевы. Я все детство провел в затобольске у деда. Всех в лицо знаю.
А ваще когда затобольск строился, там не жили Кенжетаевы. Я все детство провел в затобольске у деда. Всех в лицо знаю.
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:39
Я во флуде уже писал. На юге я себя лучше чувствую чем дома. В Шымкенте часто. Там другие казахи. Везде достойно ведут себя. Русских знаю шымкенских, все говорят тут отлично не куда не собираемся. А вот откуда у нас взялись понаехавшие, непонятно.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 78
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:44
Комментарий проходит проверку.
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:50
А самая изюминка в том что если бы Галкин знал бы язык, она бы все равно так крикнула.) ( привет Абайка)
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:55
Вот у моей странно.
Она с русскими почти не общается, хотя сама то и еще крешеная.
У нее подруги все казашки, хотя казалось бы.
И дружим с семьями именно или смешанными или с казахскими.
Чисто русские семьи есть, с кем посилеть пивка попить, беш покушать, но их там раз два и обчелся.
Надо как то спросить,почему так.
Она с русскими почти не общается, хотя сама то и еще крешеная.
У нее подруги все казашки, хотя казалось бы.
И дружим с семьями именно или смешанными или с казахскими.
Чисто русские семьи есть, с кем посилеть пивка попить, беш покушать, но их там раз два и обчелся.
Надо как то спросить,почему так.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 78
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:57
впаять ей 6 лет строгого! и таких дел больше не будет! Хватит жалеть националистов! Что мало примеров чем и закончивается ??? В одном не далёком государстве уже БОЛЕЕ 600 000 сложили головы, за глупые идеи национализма! это что не настораживает нас всех??? до коли можно это терпеть? Тик ток отроешь там тоже в Росиию отправляют, А вы там власть имущие не задумывались если мы русские действительно все выедем? Что вы оставшиеся то делать будете???
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 16:01
А если Галкин не орыс, а украинец сбежавший от войны от орысов? Тогда как? Опять укропатриоты в лужу сели?
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:02
Цитата:
Да езжайте.
Зачем нам ультиматумы тут ставить?
Бытовой кухонный национализм был всегда, есть и будет.
Особенно у тех, кто выступает за уничтожение украинцев.
Разве это не национализм?
ZanoZOV:
если мы русские действительно все выедем
если мы русские действительно все выедем
Да езжайте.
Зачем нам ультиматумы тут ставить?
Бытовой кухонный национализм был всегда, есть и будет.
Особенно у тех, кто выступает за уничтожение украинцев.
Разве это не национализм?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 686
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:04
Цитата:
Потому что не все ё(теплые на голову)ые на почве языка, национальности или религии. В большинстве случаев общаются все-таки по интересам, выбирая из имеющегося в наличии окружения. И коль окружение оказалось преимущественно таким каким оказалось то и результат соответствующий. Чистый набор случайных событий.
111:
Надо как то спросить,почему так.
Надо как то спросить,почему так.
Потому что не все ё(теплые на голову)ые на почве языка, национальности или религии. В большинстве случаев общаются все-таки по интересам, выбирая из имеющегося в наличии окружения. И коль окружение оказалось преимущественно таким каким оказалось то и результат соответствующий. Чистый набор случайных событий.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:05
Цитата:
А если орыс, сбежавший из России?
Тоже может быть так.
Vit:
А если Галкин не орыс, а украинец
А если Галкин не орыс, а украинец
А если орыс, сбежавший из России?
Тоже может быть так.
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:10
Цитата:
В Рудном согласен, все окружение абсолютно было казахским, ну и родственнички там смеси были, но вот тут, в центре Костаная, ну большинство русских, в этом обкомовском доме тем более, но блин, нашла казашек и общается..
Карачун:
И коль окружение оказалось преимущественно таким каким
И коль окружение оказалось преимущественно таким каким
В Рудном согласен, все окружение абсолютно было казахским, ну и родственнички там смеси были, но вот тут, в центре Костаная, ну большинство русских, в этом обкомовском доме тем более, но блин, нашла казашек и общается..
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