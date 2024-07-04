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≡ "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49528
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
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Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:18
#1
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Помню когда в такси работал, меня одна русская снимать начала, тоже пьяная, вот мол какие в Казахстане мамбеты, я ее выкинул насильно из машины, тогда в Тарлане работал от нечего делать, когда новую короллу приобрел.
Потом пришел на разборы через день, хотел до конца разобраться, на адрес до Горького довез, помню, да в целом подъезде не нашел ее.
В суд подавать у меня не канает, через ментов разбираться, все своими руками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:25
#2
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Тоже в Рудном, На заправке русские тоже, два качка, видят что я первый заезжаю, поднажали и с другой стороны встали , один пошел платить, другой начал заправлять.
Это выезд с Рудного в сторону Тобола, говорю вы че, не мужики, они как набросились на меня, мол скоро Путин вас всех казахов замочит и тд, вы мол все такие и тд.
Заправился, догнал, обогнал их и давай резать, тогда Ниссан Тино была, не жаль ее было, они от меня сзади куда то в Юбилейный так чесанули и след от их стальных мускул исчез..
Каждый может рассказать много таких историй, но было весело.
Сейчас все через ментов, хуже конечно..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3398
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:27
#3
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Цитата:

Видео инцидента с оскорблением таксиста было выложено в сеть.

а можно само видео или ссылочку?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14986
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:34
#4
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Не надо её судить. Она сказала то что почти многие говорят. Кто на кухне, кто в открытую.
А ваще когда затобольск строился, там не жили Кенжетаевы. Я все детство провел в затобольске у деда. Всех в лицо знаю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14986
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:39
#5
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Я во флуде уже писал. На юге я себя лучше чувствую чем дома. В Шымкенте часто. Там другие казахи. Везде достойно ведут себя. Русских знаю шымкенских, все говорят тут отлично не куда не собираемся. А вот откуда у нас взялись понаехавшие, непонятно.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
78
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:44
#6
Комментарий проходит проверку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14986
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:50
#7
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А самая изюминка в том что если бы Галкин знал бы язык, она бы все равно так крикнула.) ( привет Абайка)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 15:55
#8
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Вот у моей странно.
Она с русскими почти не общается, хотя сама то и еще крешеная.
У нее подруги все казашки, хотя казалось бы.
И дружим с семьями именно или смешанными или с казахскими.
Чисто русские семьи есть, с кем посилеть пивка попить, беш покушать, но их там раз два и обчелся.
Надо как то спросить,почему так.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
78
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 15:57
#9
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впаять ей 6 лет строгого! и таких дел больше не будет! Хватит жалеть националистов! Что мало примеров чем и закончивается ??? В одном не далёком государстве уже БОЛЕЕ 600 000 сложили головы, за глупые идеи национализма! это что не настораживает нас всех??? до коли можно это терпеть? Тик ток отроешь там тоже в Росиию отправляют, А вы там власть имущие не задумывались если мы русские действительно все выедем? Что вы оставшиеся то делать будете???
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14986
Re: "Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении...
Отправлено: 04.07.24 - 16:01
#10
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А если Галкин не орыс, а украинец сбежавший от войны от орысов? Тогда как? Опять укропатриоты в лужу сели? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:02
#11
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Цитата:
ZanoZOV:
если мы русские действительно все выедем

Да езжайте.
Зачем нам ультиматумы тут ставить?
Бытовой кухонный национализм был всегда, есть и будет.
Особенно у тех, кто выступает за уничтожение украинцев.
Разве это не национализм?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
686
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:04
#12
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Цитата:
111:
Надо как то спросить,почему так.

Потому что не все ё(теплые на голову)ые на почве языка, национальности или религии. В большинстве случаев общаются все-таки по интересам, выбирая из имеющегося в наличии окружения. И коль окружение оказалось преимущественно таким каким оказалось то и результат соответствующий. Чистый набор случайных событий.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:05
#13
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Цитата:
Vit:
А если Галкин не орыс, а украинец

А если орыс, сбежавший из России?
Тоже может быть так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39288
"Орыс, езжай в свою Россию!" - Дело об оскорблении таксиста начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 04.07.24 - 16:10
#14
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Цитата:
Карачун:
И коль окружение оказалось преимущественно таким каким

В Рудном согласен, все окружение абсолютно было казахским, ну и родственнички там смеси были, но вот тут, в центре Костаная, ну большинство русских, в этом обкомовском доме тем более, но блин, нашла казашек и общается..
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