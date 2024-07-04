Отправлено: - 13:22

Карачун:

Проехался сейчас по топоркова и дальше по транспортной...прямо экстренно захотелось стать патриотом. Ну а что?

Цитата:Патриотизм не заключается в радости от плохих дорог или иных проблем потомучто ЭТО дороги в твоей странеПатриотизм это знание как наказать тех кто допустил такие дорогиЕсли количество таких дорог и иных типичных проблем сокращается то и патриотов станет большеЛюди понимают что работа с искоренением проблем ведётсяЛет 10 назад ездил в Денисовку ну ужас ужасомУбитая старая советская узкая дорожка кое где без покрытия часов 5 ехалСейчас чуть ли ни автобан сделали 6 полосный и за 2 часа долетелПрогресс? Ну не прям такиНо уже плюс к тому что жизнь людей стала проще