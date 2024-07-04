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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:10
Цитата:
Да ну его.
Я же говорю надо ждать.
Было это, да, нет, потом да, теперь нет, но временно и только в Дагестане.
Игил это только аварцы что ли?
maxsaf:
В Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов — традиционного женского арабского головного убора.
В Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов — традиционного женского арабского головного убора.
Да ну его.
Я же говорю надо ждать.
Было это, да, нет, потом да, теперь нет, но временно и только в Дагестане.
Игил это только аварцы что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:11
Цитата:
Украина.
Ога.
Там русских чистых больше чем в России было, теперь их уничтожают русские с России.
Vit:
Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила
Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила
Украина.
Ога.
Там русских чистых больше чем в России было, теперь их уничтожают русские с России.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:12
Проехался сейчас по топоркова и дальше по транспортной...прямо экстренно захотелось стать патриотом. Ну а что? что-то от дорожного полотна там еще осталось, намеки своего рода "...тут некогда была дорога". Навстречу два грузинских автовоза, один с чанганами второй с неизвестными мне значками. Глаза у водителей горят. Так и читается "...вай, какая замечательная дорога. Хочу остаться тут жить. Если тут такие дороги то все прочее наверняка еще лучше" что-то типа этого.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:15
Цитата:
Цитата:
Смотри какая история интересная))
У нас численность населения растет и экономика не успевает столько заводов строить для рабочих
Поэтому наши выбирают заводы в южной Корее или Японии (ну там казахи больше за своих сходят) зарабатывают там и возвращаются дома скупая
В России же заводов тьма тьмущая а население сокращается
При этом россияне ещё умудряются на вахты в другие страны ездить а не работать у себя на пустых заводах))
Русская национальная теорема в действии
Всё что желали соседям сбылось у себя
И отток местного населения и война и экономический кризис и мигранты из исламских стран которые едут не работать на стройках а просто пособия получать))
Помнишь да лет 10 назад первый канал истерично хохотал над французскими и немецкими новостями что там арабы на рождество местных девушек режут и насилуют и за их же счёт живут на пособиях?
Что теперь? Не смешно? ))
Vit:
Чёт не кто не хочет тут на "заводах" работать.
Чёт не кто не хочет тут на "заводах" работать.
Цитата:
Vit:
Поэтому опять приезжают на вахту россияне
Поэтому опять приезжают на вахту россияне
Смотри какая история интересная))
У нас численность населения растет и экономика не успевает столько заводов строить для рабочих
Поэтому наши выбирают заводы в южной Корее или Японии (ну там казахи больше за своих сходят) зарабатывают там и возвращаются дома скупая
В России же заводов тьма тьмущая а население сокращается
При этом россияне ещё умудряются на вахты в другие страны ездить а не работать у себя на пустых заводах))
Русская национальная теорема в действии
Всё что желали соседям сбылось у себя
И отток местного населения и война и экономический кризис и мигранты из исламских стран которые едут не работать на стройках а просто пособия получать))
Помнишь да лет 10 назад первый канал истерично хохотал над французскими и немецкими новостями что там арабы на рождество местных девушек режут и насилуют и за их же счёт живут на пособиях?
Что теперь? Не смешно? ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:19
У меня знакомый с Владика в Англию уехал, лодки дизельные делать, говорит там узбеки все заполонили и труд их дешевый.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:21
Цитата:
Рудный что то заметно сдал по дорогам, зато строится и неплохо везде практически
Карачун:
Если тут такие дороги то все
Если тут такие дороги то все
Рудный что то заметно сдал по дорогам, зато строится и неплохо везде практически
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:22
Цитата:
Патриотизм не заключается в радости от плохих дорог или иных проблем потомучто ЭТО дороги в твоей стране
Патриотизм это знание как наказать тех кто допустил такие дороги
Если количество таких дорог и иных типичных проблем сокращается то и патриотов станет больше
Люди понимают что работа с искоренением проблем ведётся
Лет 10 назад ездил в Денисовку ну ужас ужасом
Убитая старая советская узкая дорожка кое где без покрытия часов 5 ехал
Сейчас чуть ли ни автобан сделали 6 полосный и за 2 часа долетел
Прогресс? Ну не прям таки
Но уже плюс к тому что жизнь людей стала проще
Карачун:
Проехался сейчас по топоркова и дальше по транспортной...прямо экстренно захотелось стать патриотом. Ну а что?
Проехался сейчас по топоркова и дальше по транспортной...прямо экстренно захотелось стать патриотом. Ну а что?
Патриотизм не заключается в радости от плохих дорог или иных проблем потомучто ЭТО дороги в твоей стране
Патриотизм это знание как наказать тех кто допустил такие дороги
Если количество таких дорог и иных типичных проблем сокращается то и патриотов станет больше
Люди понимают что работа с искоренением проблем ведётся
Лет 10 назад ездил в Денисовку ну ужас ужасом
Убитая старая советская узкая дорожка кое где без покрытия часов 5 ехал
Сейчас чуть ли ни автобан сделали 6 полосный и за 2 часа долетел
Прогресс? Ну не прям таки
Но уже плюс к тому что жизнь людей стала проще
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:26
Цитата:
Русские великая кочевая нация на земле
Причем без шуток)
После китайцев, русская диаспора вне России самая большая в мире
Уезжают люди из России по миру, путешествуют ищут выгоду и где удобнее жить
Кочевники и есть
Как там у русского классика?
Патриотизм,русская идея,Достоевский?
Сегодня родина там где задница в тепле и ты прекрасно без меня это знаешь, потому и приехал
111:
У меня знакомый с Владика в Англию уехал, лодки дизельные делать,
У меня знакомый с Владика в Англию уехал, лодки дизельные делать,
Русские великая кочевая нация на земле
Причем без шуток)
После китайцев, русская диаспора вне России самая большая в мире
Уезжают люди из России по миру, путешествуют ищут выгоду и где удобнее жить
Кочевники и есть
Как там у русского классика?
Патриотизм,русская идея,Достоевский?
Сегодня родина там где задница в тепле и ты прекрасно без меня это знаешь, потому и приехал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:28
Цитата:
Мне с российской компании звонили. Не хотите работать на нас? Зп 900 000тыщ. Ходить на Турцию. Машины на каз учёте, но по факту они российские. Я отказался мне и тут хорошо платят. Да из за войны трудовой рынок изменился.
111: У меня знакомый с Владика в Англию уехал, лодки дизельные делатьРаньше там беларуссы и россияне работали. Казахов, узбеков не пускали. Теперь все поменялось.
Мне с российской компании звонили. Не хотите работать на нас? Зп 900 000тыщ. Ходить на Турцию. Машины на каз учёте, но по факту они российские. Я отказался мне и тут хорошо платят. Да из за войны трудовой рынок изменился.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:40
Цитата:
Это многоходовочка путина))
Русских на фронт
На их место таджиков и узбеков
Vit:
Да из за войны трудовой рынок изменился
Да из за войны трудовой рынок изменился
Это многоходовочка путина))
Русских на фронт
На их место таджиков и узбеков
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:42
Цитата:
А! Видимо не той формации мировоззрение у меня. Ситуация когда х(плохо)о но лучше чем было как-то не радует. Должно быть строго так, как должно быть. То есть минимум за 8-10 лет я не должен замечать что состояние дороги ухудшилось. А когда через год после строительства возле той же денисовки я своим автомобилем чувствую дефекты дорожного полотна. Как-то это не правильно по-моему.
Да и что-то я не припоминаю кого ж там наказали за соответствующее состояние и дорог и теплосетей и светофоров и столбов освещения и прочая, прочая, прочая...
abaika95:
Ну не прям таки Но уже плюс к тому что жизнь людей стала проще
Ну не прям таки Но уже плюс к тому что жизнь людей стала проще
А! Видимо не той формации мировоззрение у меня. Ситуация когда х(плохо)о но лучше чем было как-то не радует. Должно быть строго так, как должно быть. То есть минимум за 8-10 лет я не должен замечать что состояние дороги ухудшилось. А когда через год после строительства возле той же денисовки я своим автомобилем чувствую дефекты дорожного полотна. Как-то это не правильно по-моему.
Да и что-то я не припоминаю кого ж там наказали за соответствующее состояние и дорог и теплосетей и светофоров и столбов освещения и прочая, прочая, прочая...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:00
Кстати о той же дороге. Кусок дерьма, перетекает в непродолжительный шестиполосный автобан с весьма неясным назначением (и ограничением скорости в 60 км/ч это к вопросу о 2х часах до денисовки ) который дальше вырождается в обычную двухполосную проезжую часть. Что, к чему, зачем? Отсутствие логики в действиях напрягает сильнее чем сами неправильные действия
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:28
А там же еще и турки ездят регулярно. Вот это позиционирование так позиционирование страны на мировой арене. вот объективно если сжать ситуацию до масштабов межличностных, я, увидев что-то подобное, дел с человеком иметь не захочу. Да даже в костанае дорога на индустриальную зону, к заводам этой киа. Ну там же инвесторы наверное ездят. Имею ввиду вот этот кусок от развязки до назарбаева.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:31
Цитата:
Карачун: (и ограничением скорости в 60 км/ч это к вопросу о 2х часахПосле строительства автобана ограничение будут стоять 2-3 года. Кормушка видимо. А официально якобы ещё идут работы. Так было и на автобане Астана-Караганда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:41
Цитата:
Ну так государственный патриотизм тем и проверяется
Любой дурак может страну любить когда в ней всё хорошо ) а ты попробуй ей гордится когда в ней куча недочётов)
А
Карачун:
! Видимо не той формации мировоззрение у меня. Ситуация когда х(плохо)о но лучше чем было как-то не радует. Должно быть строго так, как должно быть. То есть минимум за 8-10 лет я не должен замечать что состояние дороги ухудшилось
! Видимо не той формации мировоззрение у меня. Ситуация когда х(плохо)о но лучше чем было как-то не радует. Должно быть строго так, как должно быть. То есть минимум за 8-10 лет я не должен замечать что состояние дороги ухудшилось
Ну так государственный патриотизм тем и проверяется
Любой дурак может страну любить когда в ней всё хорошо ) а ты попробуй ей гордится когда в ней куча недочётов)
А
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