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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:10
#8461
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Цитата:
maxsaf:
В Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов — традиционного женского арабского головного убора.

Да ну его.
Я же говорю надо ждать.
Было это, да, нет, потом да, теперь нет, но временно и только в Дагестане.
Игил это только аварцы что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:11
#8462
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Цитата:
Vit:
Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила

Украина.
Ога.
Там русских чистых больше чем в России было, теперь их уничтожают русские с России.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
682
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:12
#8463
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Проехался сейчас по топоркова и дальше по транспортной...прямо экстренно захотелось стать патриотом. Ну а что? что-то от дорожного полотна там еще осталось, намеки своего рода "...тут некогда была дорога". Навстречу два грузинских автовоза, один с чанганами второй с неизвестными мне значками. Глаза у водителей горят. Так и читается "...вай, какая замечательная дорога. Хочу остаться тут жить. Если тут такие дороги то все прочее наверняка еще лучше" что-то типа этого.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:15
#8464
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Цитата:
Vit:
Чёт не кто не хочет тут на "заводах" работать.

Цитата:
Vit:
Поэтому опять приезжают на вахту россияне



Смотри какая история интересная))
У нас численность населения растет и экономика не успевает столько заводов строить для рабочих
Поэтому наши выбирают заводы в южной Корее или Японии (ну там казахи больше за своих сходят) зарабатывают там и возвращаются дома скупая
В России же заводов тьма тьмущая а население сокращается
При этом россияне ещё умудряются на вахты в другие страны ездить а не работать у себя на пустых заводах))

Русская национальная теорема в действии
Всё что желали соседям сбылось у себя
И отток местного населения и война и экономический кризис и мигранты из исламских стран которые едут не работать на стройках а просто пособия получать))

Помнишь да лет 10 назад первый канал истерично хохотал над французскими и немецкими новостями что там арабы на рождество местных девушек режут и насилуют и за их же счёт живут на пособиях?
Что теперь? Не смешно? ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:19
#8465
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У меня знакомый с Владика в Англию уехал, лодки дизельные делать, говорит там узбеки все заполонили и труд их дешевый.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:21
#8466
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Цитата:
Карачун:
Если тут такие дороги то все

Рудный что то заметно сдал по дорогам, зато строится и неплохо везде практически
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:22
#8467
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Цитата:
Карачун:
Проехался сейчас по топоркова и дальше по транспортной...прямо экстренно захотелось стать патриотом. Ну а что?

Патриотизм не заключается в радости от плохих дорог или иных проблем потомучто ЭТО дороги в твоей стране
Патриотизм это знание как наказать тех кто допустил такие дороги
Если количество таких дорог и иных типичных проблем сокращается то и патриотов станет больше
Люди понимают что работа с искоренением проблем ведётся
Лет 10 назад ездил в Денисовку ну ужас ужасом
Убитая старая советская узкая дорожка кое где без покрытия часов 5 ехал
Сейчас чуть ли ни автобан сделали 6 полосный и за 2 часа долетел

Прогресс? Ну не прям таки
Но уже плюс к тому что жизнь людей стала проще
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:26
#8468
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Цитата:
111:
У меня знакомый с Владика в Англию уехал, лодки дизельные делать,

Русские великая кочевая нация на земле

Причем без шуток)
После китайцев, русская диаспора вне России самая большая в мире

Уезжают люди из России по миру, путешествуют ищут выгоду и где удобнее жить

Кочевники и есть
Как там у русского классика?

Патриотизм,русская идея,Достоевский?
Сегодня родина там где задница в тепле и ты прекрасно без меня это знаешь, потому и приехал
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:28
#8469
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Цитата:
111: У меня знакомый с Владика в Англию уехал, лодки дизельные делать
Раньше там беларуссы и россияне работали. Казахов, узбеков не пускали. Теперь все поменялось.
Мне с российской компании звонили. Не хотите работать на нас? Зп 900 000тыщ. Ходить на Турцию. Машины на каз учёте, но по факту они российские. Я отказался мне и тут хорошо платят. Да из за войны трудовой рынок изменился.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:40
#8470
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Цитата:
Vit:
Да из за войны трудовой рынок изменился



Это многоходовочка путина))
Русских на фронт
На их место таджиков и узбеков
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
682
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 13:42
#8471
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Цитата:
abaika95:
Ну не прям таки Но уже плюс к тому что жизнь людей стала проще

А! Видимо не той формации мировоззрение у меня. Ситуация когда х(плохо)о но лучше чем было как-то не радует. Должно быть строго так, как должно быть. То есть минимум за 8-10 лет я не должен замечать что состояние дороги ухудшилось. А когда через год после строительства возле той же денисовки я своим автомобилем чувствую дефекты дорожного полотна. Как-то это не правильно по-моему.
Да и что-то я не припоминаю кого ж там наказали за соответствующее состояние и дорог и теплосетей и светофоров и столбов освещения и прочая, прочая, прочая...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
682
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:00
#8472
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Кстати о той же дороге. Кусок дерьма, перетекает в непродолжительный шестиполосный автобан с весьма неясным назначением (и ограничением скорости в 60 км/ч это к вопросу о 2х часах до денисовки;-) ) который дальше вырождается в обычную двухполосную проезжую часть. Что, к чему, зачем? Отсутствие логики в действиях напрягает сильнее чем сами неправильные действия
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
682
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:28
#8473
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А там же еще и турки ездят регулярно. Вот это позиционирование так позиционирование страны на мировой арене. вот объективно если сжать ситуацию до масштабов межличностных, я, увидев что-то подобное, дел с человеком иметь не захочу. Да даже в костанае дорога на индустриальную зону, к заводам этой киа. Ну там же инвесторы наверное ездят. Имею ввиду вот этот кусок от развязки до назарбаева.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:31
#8474
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Цитата:
Карачун: (и ограничением скорости в 60 км/ч это к вопросу о 2х часах
После строительства автобана ограничение будут стоять 2-3 года. Кормушка видимо. А официально якобы ещё идут работы. Так было и на автобане Астана-Караганда.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 14:41
#8475
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Цитата:
Карачун:
! Видимо не той формации мировоззрение у меня. Ситуация когда х(плохо)о но лучше чем было как-то не радует. Должно быть строго так, как должно быть. То есть минимум за 8-10 лет я не должен замечать что состояние дороги ухудшилось

Ну так государственный патриотизм тем и проверяется

Любой дурак может страну любить когда в ней всё хорошо ) а ты попробуй ей гордится когда в ней куча недочётов)
А
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