Отправлено: - 10:35

Vit:

Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.

[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 11:37]

Цитата:она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.Достаточно забить её имя в поисковик. Много она там митингов огранизовывает.