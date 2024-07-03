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≡ Названа численность населения Казахстана на 1 июня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49525
Названа численность населения Казахстана на 1 июня
Отправлено: 03.07.24 - 19:37
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Согласно обновленным данным, на начало лета в стране проживало 20 139 914 человек. А согласно Национальной переписи населения, по состоянию на июль 2024 года численность населения Костанайской области составляет примерно 857 000 человек.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
822
Re: Названа численность населения Казахстана на 1 июня
Отправлено: 03.07.24 - 19:37
#1
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Думаю, лет через 15, нас будет около 40 миллионов...За счет узбеков и немного туркмен...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3277
Названа численность населения Казахстана на 1 июня
Отправлено: 03.07.24 - 19:59
#2
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Цитата:
mks2703:
Думаю, лет через 15, нас будет около 40 миллионов

За счёт китайцев - можно смело умножать на 20-ть. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39272
Re: Названа численность населения Казахстана на 1 июня
Отправлено: 03.07.24 - 20:31
#3
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Цитата:
Эл-починно:
За счёт китайцев - можно смело умножать на 20-

Ну вот, эксперты сказали, что нас 800 миллионов!
Ну ну..
Тогда нам будет никакая Россия не страшна.
Это же надо, за пару лет так размножиться..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3397
Re: Названа численность населения Казахстана на 1 июня
Отправлено: 04.07.24 - 13:52
#4
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Цитата:
mks2703:
За счет узбеков

Да, узбеки сейчас это самая быстрорастущая по численности национальность в Казахстане.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3397
Названа численность населения Казахстана на 1 июня
Отправлено: 04.07.24 - 13:54
#5
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Цитата:

русские - 41,6%, украинцы - 8,6%, немцы - 3,2%,

Таким образом условных русских у нас в области - 53,4%.
А если взять Фёдоровский район там все 70%

[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 14:57]
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