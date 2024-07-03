Отправлено: - 20:31

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За счёт китайцев - можно смело умножать на 20-

Цитата:Ну вот, эксперты сказали, что нас 800 миллионов!Ну ну..Тогда нам будет никакая Россия не страшна.Это же надо, за пару лет так размножиться..