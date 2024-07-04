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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 11:57
Цитата:
Именно так все и было
abaika95:
Не хотел учить казахский (котрый и так никто не заставляет учить) но поехал и выучил английский
Не хотел учить казахский (котрый и так никто не заставляет учить) но поехал и выучил английский
Именно так все и было
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:10
Цитата:
А как ты определяешь, кто шовик, а кто нет? )) типа если живёт в КЗ но не учит казахский - шовик?
[Исправлено: maxsaf, 04.07.2024 - 13:15]
abaika95:
Конечно а какой итог общения с шовиком может быть? Скатертью
Конечно а какой итог общения с шовиком может быть? Скатертью
А как ты определяешь, кто шовик, а кто нет? )) типа если живёт в КЗ но не учит казахский - шовик?
[Исправлено: maxsaf, 04.07.2024 - 13:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:16
Цитата:
Тот кто грозит уездом или переехал из за мнимой проблемы (ценники надо было на два языка сделать) а потом из заграна орет что давно хотел уехать вот он шовик
Ненавидит все казахское и казахский язык и до поры до времени лицемерно сидел с языком в одном месте потомучто удобно было)))
Ну я думаю ты знаешь таких)
maxsaf:
А как ты определяет, кто шовик, а кто нет? )) типа если живёт в КЗ но не учит казахский - шовик?
А как ты определяет, кто шовик, а кто нет? )) типа если живёт в КЗ но не учит казахский - шовик?
Тот кто грозит уездом или переехал из за мнимой проблемы (ценники надо было на два языка сделать) а потом из заграна орет что давно хотел уехать вот он шовик
Ненавидит все казахское и казахский язык и до поры до времени лицемерно сидел с языком в одном месте потомучто удобно было)))
Ну я думаю ты знаешь таких)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:17
Цитата:
Ваще без понятия. Ты как то так все сложно завернул
abaika95:
Ну я думаю ты знаешь таких)
Ну я думаю ты знаешь таких)
Ваще без понятия. Ты как то так все сложно завернул
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:20
Цитата:
Врачи, механизаторы, учителя,учёные, юристы, айтишники, бизнесмены. Нас много)
abaika95:
Такие важные продавцы арбузов и один водитель грузовика))
Такие важные продавцы арбузов и один водитель грузовика))
Врачи, механизаторы, учителя,учёные, юристы, айтишники, бизнесмены. Нас много)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:21
Помню разговоры в начале нулевых
Русские соседи грозились
Вот уедем МЫ в Россию и у вас тут сразу настанет разруха, война и голод!!
В итоге новости двух стран через 20 лет
В Казахстане проведут слушания о постройке АЭС на Балхаше и как это повлияет на экологию
Проведение саммита ШОС в Астане
Очередной магазин/завод перевел свой офис оборудование в Казахстан убегая из под санкции в России
Новости России
Теракт в Дагестане
Теракт в Москве
Взрыв на НПЗ Липецка,Воронежа, Белгорода
Беспилотники над Казанью
Войска бьются за деревню Пятихатки
Российских детей отправят в детские лагеря КНДР
Закуп снарядов у Китая....
Чёт как-то иронично получилось)
Русские соседи грозились
Вот уедем МЫ в Россию и у вас тут сразу настанет разруха, война и голод!!
В итоге новости двух стран через 20 лет
В Казахстане проведут слушания о постройке АЭС на Балхаше и как это повлияет на экологию
Проведение саммита ШОС в Астане
Очередной магазин/завод перевел свой офис оборудование в Казахстан убегая из под санкции в России
Новости России
Теракт в Дагестане
Теракт в Москве
Взрыв на НПЗ Липецка,Воронежа, Белгорода
Беспилотники над Казанью
Войска бьются за деревню Пятихатки
Российских детей отправят в детские лагеря КНДР
Закуп снарядов у Китая....
Чёт как-то иронично получилось)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:24
Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила. И закончилось тем что поехали всей страной в Россию зарабатывать детям на покушать,которую еще вчера так ненавидили. И теперь по новой русский язык учат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:24
Цитата:
Ты лично водитель грузовика
Добринцов продавец арбузов
Макс продавец Компов
И ваши места легко заменяемы))
Пока Казахстан не шибко потерял в таких "ценных" кадрах
Йанг был строитель да и то уже на пенсии
Поехал российские льготы выбивать
А учителя,айтишники и врачи и темболее бизнесмены вон к нам валят из челябинска только так)) айтишников и бизнесменов российских уже девать некуда
Квартиры на съем заняли все
Vit:
Врачи, механизаторы, учителя,учёные, юристы, айтишники, бизнесмены. Нас много)
Врачи, механизаторы, учителя,учёные, юристы, айтишники, бизнесмены. Нас много)
Ты лично водитель грузовика
Добринцов продавец арбузов
Макс продавец Компов
И ваши места легко заменяемы))
Пока Казахстан не шибко потерял в таких "ценных" кадрах
Йанг был строитель да и то уже на пенсии
Поехал российские льготы выбивать
А учителя,айтишники и врачи и темболее бизнесмены вон к нам валят из челябинска только так)) айтишников и бизнесменов российских уже девать некуда
Квартиры на съем заняли все
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:25
Сегодня из страны стали уезжать носители казахского языка. Массово.
Это уже говорит о многом
Это уже говорит о многом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:28
Цитата:
Ой вот эти вот разговоры про один единственный Таджикистан применимый ко всем
Это такой явный комплекс что прям смешно))
А Таджикистане война 10 лет шла с афганскими талибами
Россия всех беженцев к себе начала завозить
Следом поехали их родственники
Отсюда и такое большое количество таджиков в России
Казахи даже сейчас выбирают США или южную Корею для заработка вне страны
Знакомый вон с южной Кореи приехал (даже не зная язык)
Работал там на заводе
За пол года работы там, заработал тут на дом
Зачем ему ваша Россия где зарплаты и цены почти как в РК?
Vit:
Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила. И закончилось тем что поехали всей страной в Россию зарабатывать детям на покушать,которую еще вчера так ненавидили.
Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила. И закончилось тем что поехали всей страной в Россию зарабатывать детям на покушать,которую еще вчера так ненавидили.
Ой вот эти вот разговоры про один единственный Таджикистан применимый ко всем
Это такой явный комплекс что прям смешно))
А Таджикистане война 10 лет шла с афганскими талибами
Россия всех беженцев к себе начала завозить
Следом поехали их родственники
Отсюда и такое большое количество таджиков в России
Казахи даже сейчас выбирают США или южную Корею для заработка вне страны
Знакомый вон с южной Кореи приехал (даже не зная язык)
Работал там на заводе
За пол года работы там, заработал тут на дом
Зачем ему ваша Россия где зарплаты и цены почти как в РК?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:32
Цитата:
Прям массово? Прям людей не осталось в стране? А почему тогда количество населения растет год от года?
Ещё раз повторяю российские новости о их проблемах не применяй к Казахстану))
Это у них там демографическая дыра и отток массовый населения
Друг в Челябинске пошел на завод (оборонку)там платить стали как не в себя
В итоге говорит что бригады не доукомплектованы на 60%
Одни старики и прямо пенсионеры работают
А где молодежь? Уехала либо заграницу либо в Москву либо ждёт сидит
Вот и весь рассказ
[Исправлено: abaika95, 04.07.2024 - 13:33]
Vit:
Сегодня из страны стали уезжать носители казахского языка. Массово. Это уже говорит о многом
Сегодня из страны стали уезжать носители казахского языка. Массово. Это уже говорит о многом
Прям массово? Прям людей не осталось в стране? А почему тогда количество населения растет год от года?
Ещё раз повторяю российские новости о их проблемах не применяй к Казахстану))
Это у них там демографическая дыра и отток массовый населения
Друг в Челябинске пошел на завод (оборонку)там платить стали как не в себя
В итоге говорит что бригады не доукомплектованы на 60%
Одни старики и прямо пенсионеры работают
А где молодежь? Уехала либо заграницу либо в Москву либо ждёт сидит
Вот и весь рассказ
[Исправлено: abaika95, 04.07.2024 - 13:33]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:33
Цитата:
abaika95: Казахстане проведут слушания о постройке АЭС на Балхаше и как это повлияет на экологию Проведение саммита ШОС в Астане Очередной магазин/завод перевел свой офис оборудование в Казахстан убегая из под санкции в РоссииНа АЭС будут работать иностранцы. Французы или китайцы. На очередной завод некому идти работать все хотят торговать. Поэтому опять приезжают на вахту россияне. И где тут хорошая местная новость?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:51
Цитата:
Ну вот а ты говорил что все уедут никого тут не останется) а россияне вот к нам как гасторбайтеры на вахту приедут)
А грозились грозились то)))
Vit:
Поэтому опять приезжают на вахту россияне. И где тут хорошая местная новость?)
Поэтому опять приезжают на вахту россияне. И где тут хорошая местная новость?)
Ну вот а ты говорил что все уедут никого тут не останется) а россияне вот к нам как гасторбайтеры на вахту приедут)
А грозились грозились то)))
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