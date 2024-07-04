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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23799
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 11:57
#8446
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Цитата:
abaika95:
Не хотел учить казахский (котрый и так никто не заставляет учить) но поехал и выучил английский

Именно так все и было :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23799
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:10
#8447
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Цитата:
abaika95:
Конечно а какой итог общения с шовиком может быть? Скатертью

А как ты определяешь, кто шовик, а кто нет? )) типа если живёт в КЗ но не учит казахский - шовик? :-)

[Исправлено: maxsaf, 04.07.2024 - 13:15]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:16
#8448
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Цитата:
maxsaf:
А как ты определяет, кто шовик, а кто нет? )) типа если живёт в КЗ но не учит казахский - шовик?



Тот кто грозит уездом или переехал из за мнимой проблемы (ценники надо было на два языка сделать) а потом из заграна орет что давно хотел уехать вот он шовик
Ненавидит все казахское и казахский язык и до поры до времени лицемерно сидел с языком в одном месте потомучто удобно было)))

Ну я думаю ты знаешь таких)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23799
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:17
#8449
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Цитата:
abaika95:
Ну я думаю ты знаешь таких)

Ваще без понятия. Ты как то так все сложно завернул :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:20
#8450
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Цитата:
abaika95:
Такие важные продавцы арбузов и один водитель грузовика))

Врачи, механизаторы, учителя,учёные, юристы, айтишники, бизнесмены. Нас много)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:21
#8451
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Помню разговоры в начале нулевых

Русские соседи грозились
Вот уедем МЫ в Россию и у вас тут сразу настанет разруха, война и голод!!

В итоге новости двух стран через 20 лет

В Казахстане проведут слушания о постройке АЭС на Балхаше и как это повлияет на экологию
Проведение саммита ШОС в Астане
Очередной магазин/завод перевел свой офис оборудование в Казахстан убегая из под санкции в России

Новости России
Теракт в Дагестане
Теракт в Москве
Взрыв на НПЗ Липецка,Воронежа, Белгорода
Беспилотники над Казанью
Войска бьются за деревню Пятихатки
Российских детей отправят в детские лагеря КНДР
Закуп снарядов у Китая....


Чёт как-то иронично получилось)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:24
#8452
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Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила. И закончилось тем что поехали всей страной в Россию зарабатывать детям на покушать,которую еще вчера так ненавидили. И теперь по новой русский язык учат.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:24
#8453
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Цитата:
Vit:
Врачи, механизаторы, учителя,учёные, юристы, айтишники, бизнесмены. Нас много)

Ты лично водитель грузовика
Добринцов продавец арбузов
Макс продавец Компов
И ваши места легко заменяемы))
Пока Казахстан не шибко потерял в таких "ценных" кадрах
Йанг был строитель да и то уже на пенсии
Поехал российские льготы выбивать

А учителя,айтишники и врачи и темболее бизнесмены вон к нам валят из челябинска только так)) айтишников и бизнесменов российских уже девать некуда
Квартиры на съем заняли все
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:25
#8454
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Сегодня из страны стали уезжать носители казахского языка. Массово.
Это уже говорит о многом
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:28
#8455
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Цитата:
Vit:
Одна азиатская страна тоже блатовала. Всех русских выжила. И закончилось тем что поехали всей страной в Россию зарабатывать детям на покушать,которую еще вчера так ненавидили.

Ой вот эти вот разговоры про один единственный Таджикистан применимый ко всем
Это такой явный комплекс что прям смешно))
А Таджикистане война 10 лет шла с афганскими талибами
Россия всех беженцев к себе начала завозить
Следом поехали их родственники
Отсюда и такое большое количество таджиков в России
Казахи даже сейчас выбирают США или южную Корею для заработка вне страны


Знакомый вон с южной Кореи приехал (даже не зная язык)
Работал там на заводе
За пол года работы там, заработал тут на дом
Зачем ему ваша Россия где зарплаты и цены почти как в РК?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:32
#8456
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Цитата:
Vit:
Сегодня из страны стали уезжать носители казахского языка. Массово. Это уже говорит о многом

Прям массово? Прям людей не осталось в стране? А почему тогда количество населения растет год от года?

Ещё раз повторяю российские новости о их проблемах не применяй к Казахстану))
Это у них там демографическая дыра и отток массовый населения


Друг в Челябинске пошел на завод (оборонку)там платить стали как не в себя
В итоге говорит что бригады не доукомплектованы на 60%
Одни старики и прямо пенсионеры работают
А где молодежь? Уехала либо заграницу либо в Москву либо ждёт сидит

Вот и весь рассказ

[Исправлено: abaika95, 04.07.2024 - 13:33]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:33
#8457
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Цитата:
abaika95: Казахстане проведут слушания о постройке АЭС на Балхаше и как это повлияет на экологию Проведение саммита ШОС в Астане Очередной магазин/завод перевел свой офис оборудование в Казахстан убегая из под санкции в России
На АЭС будут работать иностранцы. Французы или китайцы. На очередной завод некому идти работать все хотят торговать. Поэтому опять приезжают на вахту россияне. И где тут хорошая местная новость?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16184
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 12:51
#8458
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Цитата:
Vit:
Поэтому опять приезжают на вахту россияне. И где тут хорошая местная новость?)


Ну вот а ты говорил что все уедут никого тут не останется) а россияне вот к нам как гасторбайтеры на вахту приедут)
А грозились грозились то)))
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