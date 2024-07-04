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≡ «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49523
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 09:54
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Городская дорога для того, чтобы поставить на ней торговые ряды, была когда-то продана предпринимателю. Неслыханное дело, однако рынок благополучно существовал много лет. Его пытались снести по суду, но не вышло. Наверно, поэтому нынешняя ситуация, когда уже и срок закрытия определен, воспринимается торгующими как неожиданная.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3394
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 09:54
#1
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Срочно возвращайте из России Комкову. У неё есть опыт борьбы за торговые места. Она в своё время победила и Шукеева и Садуакасова.

[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 10:56]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14970
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 10:20
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Срочно возвращайте из России Комкову.

Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3394
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
Отправлено: 04.07.24 - 10:35
#3
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Цитата:
Vit:
Если она уже гражданка России. То по сути она не кто. Её тут пошлют по дальше.

она и в Миассе даёт "прикурить" так что у власть имущих коленки дрожат.
Достаточно забить её имя в поисковик. Много она там митингов огранизовывает.


[Исправлено: юля елиссева, 04.07.2024 - 11:37]
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
259
Re: «Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка...
Отправлено: 04.07.24 - 10:48
#4
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А что, обязательно торговать идти? Новые заводы строят в промзоне. Пусть идут работать.
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