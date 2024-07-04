Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:29
Цитата:
Если я поеду в Квебек, есть вероятность, что на какой-то заправке меня не поймут. Я это учитываю, если соберусь туда поехать. Я не буду у кассира спрашивать, чему равен квадрат гипотенузы. И не будет там никакого недопонимания - это всего лишь заправка. Пистолет в бак вставил, визой провел, и поехал себе дальше.
Vit:
На югах меня больше понимают чем тут.
На югах меня больше понимают чем тут.
Если я поеду в Квебек, есть вероятность, что на какой-то заправке меня не поймут. Я это учитываю, если соберусь туда поехать. Я не буду у кассира спрашивать, чему равен квадрат гипотенузы. И не будет там никакого недопонимания - это всего лишь заправка. Пистолет в бак вставил, визой провел, и поехал себе дальше.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:02
Цитата:
В смысле? Это же очевидно. Чтобы отвадить нежелательных клиентов или "вежливо" отказаться делать какую-либо работу называешь такую сумму денег чтобы им самим не хотелось иметь с тобой дела.
У китайцев вон в принципе отказывать не принято но при его, китайца, желании ни услуги ни товара ты от него не получишь
maxsaf:
До такой дискриминации даже я бы не додумался.
До такой дискриминации даже я бы не додумался.
В смысле? Это же очевидно. Чтобы отвадить нежелательных клиентов или "вежливо" отказаться делать какую-либо работу называешь такую сумму денег чтобы им самим не хотелось иметь с тобой дела.
У китайцев вон в принципе отказывать не принято но при его, китайца, желании ни услуги ни товара ты от него не получишь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:13
Цитата:
Так я тоже когда в Европу гоняю, я и не пытаюсь что б меня поняли в магазине, или на заправке. Купил и ушёл. А тут в казахстане щас подругому. Есть люди которые спецом провоцируют продавцов на знание языка. Заграницей это может называется невежество, некультурно, А у нас это круто, ты себя сразу чувствуешь настоящим батыром, богатырем)
maxsaf:
Если я поеду в Квебек, есть вероятность, что на какой-то заправке меня не поймут.
Если я поеду в Квебек, есть вероятность, что на какой-то заправке меня не поймут.
Так я тоже когда в Европу гоняю, я и не пытаюсь что б меня поняли в магазине, или на заправке. Купил и ушёл. А тут в казахстане щас подругому. Есть люди которые спецом провоцируют продавцов на знание языка. Заграницей это может называется невежество, некультурно, А у нас это круто, ты себя сразу чувствуешь настоящим батыром, богатырем)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:39
Цитата:
Но не в продуктовом же магазине, где обычная цена у всех на виду
Карачун:
называешь такую сумму денег чтобы им самим не хотелось иметь с тобой дела.
называешь такую сумму денег чтобы им самим не хотелось иметь с тобой дела.
Но не в продуктовом же магазине, где обычная цена у всех на виду
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:40
Цитата:
maxsaf:А чё далеко ходить. У наших : у Кайрата дочка успешно учится в Европе, зуб даю что они с женой в тихую на кухни обсуждают что б дочка осталась там и работать, она и останется. Кто почувствовал разницу тот не возвращается У Сабы тоже дочка в России работает. Абайка на всякий пожарный хату там придержал что было куда бежать. Так что патриотизм наш - это все шляпа. Нету его)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:43
Цитата:
Я с абайкой говорил про оптовые закупки,там вообще ценников нет, цена зависит от обьёма закупа,а иногда и просто от хорошего настроения руководителя.
maxsaf:
Но не в продуктовом же магазине, где обычная цена у всех на виду
Но не в продуктовом же магазине, где обычная цена у всех на виду
Я с абайкой говорил про оптовые закупки,там вообще ценников нет, цена зависит от обьёма закупа,а иногда и просто от хорошего настроения руководителя.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:47
Цитата:
- Салеметсыз бе. Кант бар ма?
- 1200
- Ну вот же, на витрине по 600.
- Совсем другое дело. С вас 600 тенге.
Карачун:
"вежливо" отказаться
"вежливо" отказаться
- Салеметсыз бе. Кант бар ма?
- 1200
- Ну вот же, на витрине по 600.
- Совсем другое дело. С вас 600 тенге.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:48
Цитата:
Вы продаете оптом?
Добринцофф:
Я с абайкой говорил про оптовые закупки,там вообще ценников нет, цена зависит от обьёма закупа,а иногда и просто от хорошего настроения руководителя.
Я с абайкой говорил про оптовые закупки,там вообще ценников нет, цена зависит от обьёма закупа,а иногда и просто от хорошего настроения руководителя.
Вы продаете оптом?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:58
Цитата:
Я закупаюсь оптом
maxsaf:
Вы продаете оптом?
Вы продаете оптом?
Я закупаюсь оптом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:59
Цитата:
Тогда не понятно, как вы собирались Абайку ценой отвадить или наказать.
Цитата:
Из-за этой фразы я и подумал, что вы планируете Абайке что-то продать по завышенной цене.
[Исправлено: maxsaf, 04.07.2024 - 11:08]
Добринцофф:
Я закупаюсь оптом
Я закупаюсь оптом
Тогда не понятно, как вы собирались Абайку ценой отвадить или наказать.
Цитата:
Добринцофф: Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?
Из-за этой фразы я и подумал, что вы планируете Абайке что-то продать по завышенной цене.
[Исправлено: maxsaf, 04.07.2024 - 11:08]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать