Отправлено: - 09:02

maxsaf:

До такой дискриминации даже я бы не додумался.

Цитата:В смысле? Это же очевидно. Чтобы отвадить нежелательных клиентов или "вежливо" отказаться делать какую-либо работу называешь такую сумму денег чтобы им самим не хотелось иметь с тобой дела.У китайцев вон в принципе отказывать не принято но при его, китайца, желании ни услуги ни товара ты от него не получишь