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«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
«Не успеем до назначенного времени» - Продавцы рынка «Салтанат» в Костанае просят власти отодвинуть срок его закрытия
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