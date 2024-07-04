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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:29
#8431
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Цитата:
Vit:
На югах меня больше понимают чем тут.

Если я поеду в Квебек, есть вероятность, что на какой-то заправке меня не поймут. Я это учитываю, если соберусь туда поехать. Я не буду у кассира спрашивать, чему равен квадрат гипотенузы. И не будет там никакого недопонимания - это всего лишь заправка. Пистолет в бак вставил, визой провел, и поехал себе дальше. 8-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:02
#8432
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Цитата:
maxsaf:
До такой дискриминации даже я бы не додумался.

В смысле? Это же очевидно. Чтобы отвадить нежелательных клиентов или "вежливо" отказаться делать какую-либо работу называешь такую сумму денег чтобы им самим не хотелось иметь с тобой дела.
У китайцев вон в принципе отказывать не принято но при его, китайца, желании ни услуги ни товара ты от него не получишь
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:13
#8433
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Цитата:
maxsaf:
Если я поеду в Квебек, есть вероятность, что на какой-то заправке меня не поймут.

Так я тоже когда в Европу гоняю, я и не пытаюсь что б меня поняли в магазине, или на заправке. Купил и ушёл. А тут в казахстане щас подругому. Есть люди которые спецом провоцируют продавцов на знание языка. Заграницей это может называется невежество, некультурно, А у нас это круто, ты себя сразу чувствуешь настоящим батыром, богатырем)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:39
#8434
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Цитата:
Карачун:
называешь такую сумму денег чтобы им самим не хотелось иметь с тобой дела.

Но не в продуктовом же магазине, где обычная цена у всех на виду :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:40
#8435
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Цитата:
maxsaf:
А чё далеко ходить. У наших : у Кайрата дочка успешно учится в Европе, зуб даю что они с женой в тихую на кухни обсуждают что б дочка осталась там и работать, она и останется. Кто почувствовал разницу тот не возвращается У Сабы тоже дочка в России работает. Абайка на всякий пожарный хату там придержал что было куда бежать. Так что патриотизм наш - это все шляпа. Нету его)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:43
#8436
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Цитата:
maxsaf:
Но не в продуктовом же магазине, где обычная цена у всех на виду

Я с абайкой говорил про оптовые закупки,там вообще ценников нет, цена зависит от обьёма закупа,а иногда и просто от хорошего настроения руководителя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:47
#8437
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Цитата:
Карачун:
"вежливо" отказаться

- Салеметсыз бе. Кант бар ма?
- 1200
- Ну вот же, на витрине по 600.
- Совсем другое дело. С вас 600 тенге. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:48
#8438
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Цитата:
Добринцофф:
Я с абайкой говорил про оптовые закупки,там вообще ценников нет, цена зависит от обьёма закупа,а иногда и просто от хорошего настроения руководителя.

Вы продаете оптом?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:58
#8439
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Цитата:
maxsaf:
Вы продаете оптом?

Я закупаюсь оптом
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 09:59
#8440
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Цитата:
Добринцофф:
Я закупаюсь оптом

Тогда не понятно, как вы собирались Абайку ценой отвадить или наказать.
Цитата:
Добринцофф: Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?

Из-за этой фразы я и подумал, что вы планируете Абайке что-то продать по завышенной цене.

[Исправлено: maxsaf, 04.07.2024 - 11:08]
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