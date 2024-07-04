Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 00:45
Цитата:
Будет,я же тебе написал,за твои деньги исполнят любой каприз
abaika95:
И на витрине не будет?
И на витрине не будет?
Будет,я же тебе написал,за твои деньги исполнят любой каприз
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 00:49
Цитата:
А что не так и причём тут налоговая?
Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?
abaika95:
И сразу попадут на очередную налоговую))
И сразу попадут на очередную налоговую))
А что не так и причём тут налоговая?
Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 01:06
Цитата:
За 2023год,в Россию только у меня уехали,2 хороших продавца,строители с которыми работал долгие годы,программист айтишник,который помогал с автоматизацией магазина,ещё один продавец сейчас делает документы и то же собирается уезжать,кстати уезжает из сына который не смог осилить казахский и не хочет закончить школу с единственной плохой оценкой,вот так то.
А вы и дальше идите до конца ,стойте на своём ,что на клочке бумажке который никто обычно даже не забирает,обязательно надо продублировать информацию на двух языках.
abaika95:
Пока покедова
Пока покедова
За 2023год,в Россию только у меня уехали,2 хороших продавца,строители с которыми работал долгие годы,программист айтишник,который помогал с автоматизацией магазина,ещё один продавец сейчас делает документы и то же собирается уезжать,кстати уезжает из сына который не смог осилить казахский и не хочет закончить школу с единственной плохой оценкой,вот так то.
А вы и дальше идите до конца ,стойте на своём ,что на клочке бумажке который никто обычно даже не забирает,обязательно надо продублировать информацию на двух языках.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 01:55
Цитата:
До такой дискриминации даже я бы не додумался. Моё почтение.
Добринцофф:
Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?
Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?
До такой дискриминации даже я бы не додумался. Моё почтение.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 01:59
Цитата:
Саба уже согласен только на перевод шапки, без перевода самих товаров в чеке, только не уезжайте
Добринцофф:
А вы и дальше идите до конца ,стойте на своём ,что на клочке бумажке который никто обычно даже не забирает,обязательно надо продублировать информацию на двух языках.
А вы и дальше идите до конца ,стойте на своём ,что на клочке бумажке который никто обычно даже не забирает,обязательно надо продублировать информацию на двух языках.
Саба уже согласен только на перевод шапки, без перевода самих товаров в чеке, только не уезжайте
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 05:01
Цитата:
Дождался
Цитата:
Теперь твоя очередь ждать, жди отмены.
111:
Ты не ждешь, ты провоцируешь.
Ты не ждешь, ты провоцируешь.
Дождался
Цитата:
В Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов — традиционного женского арабского головного убора.
Теперь твоя очередь ждать, жди отмены.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 676
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 06:26
Цитата:
Оо! У меня доселе иностранцы нет-нет да и спросят про бората. Правда сейчас уже просто видел ли этот фильм. Последний был...да, гражданин сша.
saba:
Правы все кто отождествляет нас с Боратом?
Правы все кто отождествляет нас с Боратом?
Оо! У меня доселе иностранцы нет-нет да и спросят про бората. Правда сейчас уже просто видел ли этот фильм. Последний был...да, гражданин сша.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:10
Цитата:
У меня тоже почти все знакомые уехали. А ваще скоро уедут все. Русскоязычным работы будет меньше, казахскоязычные будут вне конкуренции и без опыта и профессиональных навыков брать на работу.
А Абайку не слушайте, когда СВО закончится он будет в первых рядах стоять на границе с домашними вещами на отъезд. .
Вслед будет нехотя стоять Марик с сыном отличником, потому что тут красный диплом не кому не нужен.
П. С Я тоже когда инфу собрал о переезде то выяснилось что в Челябинске в миграционке сидит знакомая из детства и помогает нашим с переездом.
[Исправлено: Vit, 04.07.2024 - 08:15]
Добринцофф:
За 2023год,в Россию только у меня уехали
За 2023год,в Россию только у меня уехали
У меня тоже почти все знакомые уехали. А ваще скоро уедут все. Русскоязычным работы будет меньше, казахскоязычные будут вне конкуренции и без опыта и профессиональных навыков брать на работу.
А Абайку не слушайте, когда СВО закончится он будет в первых рядах стоять на границе с домашними вещами на отъезд. .
Вслед будет нехотя стоять Марик с сыном отличником, потому что тут красный диплом не кому не нужен.
П. С Я тоже когда инфу собрал о переезде то выяснилось что в Челябинске в миграционке сидит знакомая из детства и помогает нашим с переездом.
[Исправлено: Vit, 04.07.2024 - 08:15]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:16
Саба как то писал, у них девчата-операторы на азс не знают казахский язык. И происходят иногда недопонимание. Так вот скоро они останутся без работы. Куда им идти? А не куда. Пойдут собирать документы на переезд. И так будет происходить во всех абсолютно сферах.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:16
Цитата:
Не, патриоты по-любому останутся, Саба точно останется
Vit:
А ваще скоро уедут все.
А ваще скоро уедут все.
Не, патриоты по-любому останутся, Саба точно останется
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:19
Цитата:
Как такое возможно? Посол Казахстана в России, не последний человек кстати, говорит что 95-97% владеют русским языком в КЗ. Остальные три где-то в дальних аулах на юге. Какое может быть тут недопонимание, на севере, в Кустанае?
Vit:
Саба как то писал, у них девчата-операторы на азс не знают казахский язык. И происходят иногда недопонимание.
Саба как то писал, у них девчата-операторы на азс не знают казахский язык. И происходят иногда недопонимание.
Как такое возможно? Посол Казахстана в России, не последний человек кстати, говорит что 95-97% владеют русским языком в КЗ. Остальные три где-то в дальних аулах на юге. Какое может быть тут недопонимание, на севере, в Кустанае?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:21
Цитата:
У моего колеги, казах по национальности, дочь с красным дипломом тут не смогла устроится. Уехала в Москву. И довольная, сказала фиг я когда вернусь.
maxsaf:
Не, патриоты по-любому останутся,
Не, патриоты по-любому останутся,
У моего колеги, казах по национальности, дочь с красным дипломом тут не смогла устроится. Уехала в Москву. И довольная, сказала фиг я когда вернусь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:23
Цитата:
У нас на севере хуже чем на югах стало. На югах меня больше понимают чем тут. Я Незнаю от куда к нам понаехали. Может это кандасы.
maxsaf:
Какое может быть тут недопонимание, на севере, в Кустанае?
Какое может быть тут недопонимание, на севере, в Кустанае?
У нас на севере хуже чем на югах стало. На югах меня больше понимают чем тут. Я Незнаю от куда к нам понаехали. Может это кандасы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:24
Цитата:
Настоящий патриот сможет устроиться даже без диплома
Vit:
дочь с красным дипломом тут не смогла устроится.
дочь с красным дипломом тут не смогла устроится.
Настоящий патриот сможет устроиться даже без диплома
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:28
Цитата:
Нету тут патриотов. Шляпа это все, про патриотизм. Я знаком с комерцом, богатый, бизнес. Казах по национальности. А сын свалил, сказал не хочу тут жить. Я и сына его очень хорошо знаю. Переписываюсь с ним иногда.
maxsaf:
Настоящий патриот сможет устроиться даже без диплома
Настоящий патриот сможет устроиться даже без диплома
Нету тут патриотов. Шляпа это все, про патриотизм. Я знаком с комерцом, богатый, бизнес. Казах по национальности. А сын свалил, сказал не хочу тут жить. Я и сына его очень хорошо знаю. Переписываюсь с ним иногда.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Карачун
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать