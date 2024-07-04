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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 00:45
#8416
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Цитата:
abaika95:
И на витрине не будет?

Будет,я же тебе написал,за твои деньги исполнят любой каприз
:lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 00:49
#8417
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Цитата:
abaika95:
И сразу попадут на очередную налоговую))

А что не так и причём тут налоговая?
Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 01:06
#8418
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Цитата:
abaika95:
Пока покедова

За 2023год,в Россию только у меня уехали,2 хороших продавца,строители с которыми работал долгие годы,программист айтишник,который помогал с автоматизацией магазина,ещё один продавец сейчас делает документы и то же собирается уезжать,кстати уезжает из сына который не смог осилить казахский и не хочет закончить школу с единственной плохой оценкой,вот так то.
А вы и дальше идите до конца ,стойте на своём ,что на клочке бумажке который никто обычно даже не забирает,обязательно надо продублировать информацию на двух языках.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 01:55
#8419
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Цитата:
Добринцофф:
Я что не имею право устанавливать для таких как ты конский ценник?

До такой дискриминации даже я бы не додумался. Моё почтение. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 01:59
#8420
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Цитата:
Добринцофф:
А вы и дальше идите до конца ,стойте на своём ,что на клочке бумажке который никто обычно даже не забирает,обязательно надо продублировать информацию на двух языках.

Саба уже согласен только на перевод шапки, без перевода самих товаров в чеке, только не уезжайте :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 05:01
#8421
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Цитата:
111:
Ты не ждешь, ты провоцируешь.


Дождался

Цитата:
В Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов — традиционного женского арабского головного убора.

Теперь твоя очередь ждать, жди отмены.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
676
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 06:26
#8422
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Цитата:
saba:
Правы все кто отождествляет нас с Боратом?

Оо! У меня доселе иностранцы нет-нет да и спросят про бората. Правда сейчас уже просто видел ли этот фильм. Последний был...да, гражданин сша.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:10
#8423
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Цитата:
Добринцофф:
За 2023год,в Россию только у меня уехали

У меня тоже почти все знакомые уехали. А ваще скоро уедут все. Русскоязычным работы будет меньше, казахскоязычные будут вне конкуренции и без опыта и профессиональных навыков брать на работу.
А Абайку не слушайте, когда СВО закончится он будет в первых рядах стоять на границе с домашними вещами на отъезд. .
Вслед будет нехотя стоять Марик с сыном отличником, потому что тут красный диплом не кому не нужен.
П. С Я тоже когда инфу собрал о переезде то выяснилось что в Челябинске в миграционке сидит знакомая из детства и помогает нашим с переездом.

[Исправлено: Vit, 04.07.2024 - 08:15]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:16
#8424
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Саба как то писал, у них девчата-операторы на азс не знают казахский язык. И происходят иногда недопонимание. Так вот скоро они останутся без работы. Куда им идти? А не куда. Пойдут собирать документы на переезд. И так будет происходить во всех абсолютно сферах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:16
#8425
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Цитата:
Vit:
А ваще скоро уедут все.

Не, патриоты по-любому останутся, Саба точно останется :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:19
#8426
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Цитата:
Vit:
Саба как то писал, у них девчата-операторы на азс не знают казахский язык. И происходят иногда недопонимание.

Как такое возможно? Посол Казахстана в России, не последний человек кстати, говорит что 95-97% владеют русским языком в КЗ. Остальные три где-то в дальних аулах на юге. Какое может быть тут недопонимание, на севере, в Кустанае?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:21
#8427
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Цитата:
maxsaf:
Не, патриоты по-любому останутся,

У моего колеги, казах по национальности, дочь с красным дипломом тут не смогла устроится. Уехала в Москву. И довольная, сказала фиг я когда вернусь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:23
#8428
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Цитата:
maxsaf:
Какое может быть тут недопонимание, на севере, в Кустанае?

У нас на севере хуже чем на югах стало. На югах меня больше понимают чем тут. Я Незнаю от куда к нам понаехали. Может это кандасы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:24
#8429
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Цитата:
Vit:
дочь с красным дипломом тут не смогла устроится.

Настоящий патриот сможет устроиться даже без диплома :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14967
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.07.24 - 08:28
#8430
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Цитата:
maxsaf:
Настоящий патриот сможет устроиться даже без диплома

Нету тут патриотов. Шляпа это все, про патриотизм. Я знаком с комерцом, богатый, бизнес. Казах по национальности. А сын свалил, сказал не хочу тут жить. Я и сына его очень хорошо знаю. Переписываюсь с ним иногда.
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