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А если бы не сохранена, предполагалось всю Германию как то вырыть и скинуть в море? Как, скажи?

Цитата:Да, точно вырыть и скинуть...Было 4 зоны оккупации - английская, французская, американская и советская. Предполагалось так и оставить, чтобы не возрождалась в будущем немецкая военная машина. Как это случилось после 1 мировой войны...