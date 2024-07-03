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≡  Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49521
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:10
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Президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что 9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. При этом Владимир Путин в областной центр не приехал.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
819
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 04.07.24 - 00:15
#60
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Цитата:
111:
А если бы не сохранена, предполагалось всю Германию как то вырыть и скинуть в море? Как, скажи?


Да, точно вырыть и скинуть...
Было 4 зоны оккупации - английская, французская, американская и советская. Предполагалось так и оставить, чтобы не возрождалась в будущем немецкая военная машина. Как это случилось после 1 мировой войны...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
819
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 04.07.24 - 00:23
#61
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Цитата:
saba:
Чем для Вас Донбасс отличается от Чечни? Там и тут покушение на территориальную целостность страны, но в Чечне это правильно, а в Донбассе нет!


В Чечне, как правильно вы заметили, восстановление территориальной целостности.
На Украине устранение потенциальной угрозы НАТО, в том числе созданием "буфера" в виде присоединенных территорий.
Ну хотя бы интервью Познера Гордону послушайте. Там есть ответ на ваш сокровенный вопрос - "почему"...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
819
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 04.07.24 - 00:36
#62
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Цитата:
saba:
в Чечне СУ 25 работали ежедневно, бомбили так, что мама не горюй и сейчас бомбят


Везде бомбят - это война. И американцы никуда без бомбардировок и ракет не лезут. И даже с дронами умудряются мирных жителей бомбить. Афганистан, Ирак, только в этих двух странах погибло за оккупацию больше полутора миллиона человек...
Вот 111 укропатриот выкладывает сюда всякую х.ень. Но почему то не выкладывает такие случаи, как последний, когда укровояки атаковали дроном мирный дом. Они же прекрасно видели, что атакуют. Погибло 5 человек, в том числе 2 детей.

[Исправлено: mks2703, 04.07.2024 - 01:38]
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