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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 21:53
#8401
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Цитата:
111:
Как то ни холодно, ни жарко.

Не ври, как только я уехал, тебе стало жарко :lol: подгорает же :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 21:54
#8402
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Цитата:
saba:
попытайся выйти с минимальными потерями, что вы все прицепились,

Абайка забраковал ваш чек. С ним теперь спорьте :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39262
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 21:55
#8403
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Цитата:
maxsaf:
. И так же как и Добринцов, не планировал учить.

Ну он, за которое ты уехал, умудрился сделать целое состояние, бизнес, который он может спокойно оставить работать и ехать в лучшие страны мира просто отдыхать.
Может продать его и опять же сидеть на процентах где то в Швейцарии или Майами.
Вы разные.
Ты увидел только плохое через 5 миллиардов лет и сбежал, он за это время построил свою маленькую империю, которая будет приносить прибыль всю его оставшуюся жизнь.
Так что не примазывайся, что вы одинаковы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39262
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:01
#8404
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Цитата:
maxsaf:
будут

Ну, за это время он нарубит еще немного бабла.
Ну 200 лямов в год, и помнож на сколько там.
А то что БУДУТ, то да, через 5 миллиардов лет солнце будет в КЗ тускнеть.
Ты правильно сделал, что это предвидел..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:03
#8405
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Цитата:
saba:
Для Максафа, казахский мой улучшился в последнее время,

Поздравляю, искренне рад за вас. Может быть и 111 когда нибудь похвастается своими успехами, а не сынишки :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:11
#8406
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Цитата:
111:
Ну он, за которое ты уехал, умудрился сделать целое состояние,

Я бы тоже успел нарубить бабла, но открылось окно, в которое я и попал. С меня тогда ещё не требовали IELTS сдавать, а годом позже это стало обязательным. Я бы точно не прошел и совсем по другому сложилось бы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:27
#8407
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Для меня главное мое мнение+ правила жизни, там где я обретаюсь! Хочу я работать здесь, принимаю правила, не хочу...мир большой! Я не революционер, тем более не Ленин, я даже достучаться до Токаева не могу, хотя подписался, наверное я опять туплю, не нравится мне, эти правительственные каналы
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39262
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:32
#8408
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Цитата:
maxsaf:
Я бы

Я бы, будет, было бы..
Как то ты отвиливаешьмя как можешь, говоришь о каких то будущих временах или которых никогда не было и не будет.
Ты ушел при первых же трудностях.
Он эти трудности тогда преодолел.
И сделал состояние.
Теперь имеет право и без разницы, на каком языке ценник, он сделал себе и своим детям будущее и это так.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:34
#8409
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Цитата:
111:
Ты ушел при первых же трудностях. Он эти трудности тогда преодолел.

Остались самые стойкие :lol: по-твоему, самые слабые с первой волной уехали, задолго до меня? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.07.2024 - 23:35]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39262
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:35
#8410
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Цитата:
maxsaf:
Может быть и 111 когда нибудь похвастается своими успехами, а не сынишки

У сына будущее.
Я мамонт и скоро умру.
Все ради детей, у них будущее, не у меня.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:37
#8411
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Цитата:
111:
Я мамонт и скоро умру. Все ради детей, у них будущее, не у меня.

Абайка про таких как ты говорит, что вы всегда найдете оправдание, лишь бы не учить: челюсть не та, возраст не тот, или ждут, как ты, когда постучат и потребуют :lol: а так, зачем напрягаться, да? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39262
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:38
#8412
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Цитата:
maxsaf:
Остались самые стойкие

Ну мой братан двоюродный, уехал недавно, я же говорил, три ходки, тут не может нормально работать, выехал в Россию, живет с очередной россиянкой алкашкой, сам полухохол полуаварец и немного казах, по удосу казаха вроде выбрал в детстве, сейчас не знаю какая нация у него.
Наверно тоже из за ценника у соседа микроволновку спер один раз, и так как рецидивист, на три года залетел в последний раз.
Да, и у него тоже накипело, уехал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39262
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:39
#8413
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Цитата:
maxsaf:
Абайка про таких как ты говорит

Не читал, у него комменты длинные, а читать долго не очень люблю комменты
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3277
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 23:27
#8414
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Цитата:
111:
Не читал, у него комменты длинные, а читать долго не очень люблю комменты

Ну этим всё сказано, не читатель! Просто писатель?! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3277
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 23:31
#8415
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:lol:
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Страница 561 из 562«1...559560561562»
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