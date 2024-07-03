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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 21:53
Цитата:
Не ври, как только я уехал, тебе стало жарко подгорает же
111:
Как то ни холодно, ни жарко.
Как то ни холодно, ни жарко.
Не ври, как только я уехал, тебе стало жарко подгорает же
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 21:54
Цитата:
Абайка забраковал ваш чек. С ним теперь спорьте
saba:
попытайся выйти с минимальными потерями, что вы все прицепились,
попытайся выйти с минимальными потерями, что вы все прицепились,
Абайка забраковал ваш чек. С ним теперь спорьте
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 21:55
Цитата:
Ну он, за которое ты уехал, умудрился сделать целое состояние, бизнес, который он может спокойно оставить работать и ехать в лучшие страны мира просто отдыхать.
Может продать его и опять же сидеть на процентах где то в Швейцарии или Майами.
Вы разные.
Ты увидел только плохое через 5 миллиардов лет и сбежал, он за это время построил свою маленькую империю, которая будет приносить прибыль всю его оставшуюся жизнь.
Так что не примазывайся, что вы одинаковы.
maxsaf:
. И так же как и Добринцов, не планировал учить.
. И так же как и Добринцов, не планировал учить.
Ну он, за которое ты уехал, умудрился сделать целое состояние, бизнес, который он может спокойно оставить работать и ехать в лучшие страны мира просто отдыхать.
Может продать его и опять же сидеть на процентах где то в Швейцарии или Майами.
Вы разные.
Ты увидел только плохое через 5 миллиардов лет и сбежал, он за это время построил свою маленькую империю, которая будет приносить прибыль всю его оставшуюся жизнь.
Так что не примазывайся, что вы одинаковы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:01
Цитата:
Ну, за это время он нарубит еще немного бабла.
Ну 200 лямов в год, и помнож на сколько там.
А то что БУДУТ, то да, через 5 миллиардов лет солнце будет в КЗ тускнеть.
Ты правильно сделал, что это предвидел..
maxsaf:
будут
будут
Ну, за это время он нарубит еще немного бабла.
Ну 200 лямов в год, и помнож на сколько там.
А то что БУДУТ, то да, через 5 миллиардов лет солнце будет в КЗ тускнеть.
Ты правильно сделал, что это предвидел..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:03
Цитата:
Поздравляю, искренне рад за вас. Может быть и 111 когда нибудь похвастается своими успехами, а не сынишки
saba:
Для Максафа, казахский мой улучшился в последнее время,
Для Максафа, казахский мой улучшился в последнее время,
Поздравляю, искренне рад за вас. Может быть и 111 когда нибудь похвастается своими успехами, а не сынишки
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:11
Цитата:
Я бы тоже успел нарубить бабла, но открылось окно, в которое я и попал. С меня тогда ещё не требовали IELTS сдавать, а годом позже это стало обязательным. Я бы точно не прошел и совсем по другому сложилось бы.
111:
Ну он, за которое ты уехал, умудрился сделать целое состояние,
Ну он, за которое ты уехал, умудрился сделать целое состояние,
Я бы тоже успел нарубить бабла, но открылось окно, в которое я и попал. С меня тогда ещё не требовали IELTS сдавать, а годом позже это стало обязательным. Я бы точно не прошел и совсем по другому сложилось бы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
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- 5291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:27
Для меня главное мое мнение+ правила жизни, там где я обретаюсь! Хочу я работать здесь, принимаю правила, не хочу...мир большой! Я не революционер, тем более не Ленин, я даже достучаться до Токаева не могу, хотя подписался, наверное я опять туплю, не нравится мне, эти правительственные каналы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:32
Цитата:
Я бы, будет, было бы..
Как то ты отвиливаешьмя как можешь, говоришь о каких то будущих временах или которых никогда не было и не будет.
Ты ушел при первых же трудностях.
Он эти трудности тогда преодолел.
И сделал состояние.
Теперь имеет право и без разницы, на каком языке ценник, он сделал себе и своим детям будущее и это так.
maxsaf:
Я бы
Я бы
Я бы, будет, было бы..
Как то ты отвиливаешьмя как можешь, говоришь о каких то будущих временах или которых никогда не было и не будет.
Ты ушел при первых же трудностях.
Он эти трудности тогда преодолел.
И сделал состояние.
Теперь имеет право и без разницы, на каком языке ценник, он сделал себе и своим детям будущее и это так.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:34
Цитата:
Остались самые стойкие по-твоему, самые слабые с первой волной уехали, задолго до меня?
[Исправлено: maxsaf, 03.07.2024 - 23:35]
111:
Ты ушел при первых же трудностях. Он эти трудности тогда преодолел.
Ты ушел при первых же трудностях. Он эти трудности тогда преодолел.
Остались самые стойкие по-твоему, самые слабые с первой волной уехали, задолго до меня?
[Исправлено: maxsaf, 03.07.2024 - 23:35]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:35
Цитата:
У сына будущее.
Я мамонт и скоро умру.
Все ради детей, у них будущее, не у меня.
maxsaf:
Может быть и 111 когда нибудь похвастается своими успехами, а не сынишки
Может быть и 111 когда нибудь похвастается своими успехами, а не сынишки
У сына будущее.
Я мамонт и скоро умру.
Все ради детей, у них будущее, не у меня.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:37
Цитата:
Абайка про таких как ты говорит, что вы всегда найдете оправдание, лишь бы не учить: челюсть не та, возраст не тот, или ждут, как ты, когда постучат и потребуют а так, зачем напрягаться, да?
111:
Я мамонт и скоро умру. Все ради детей, у них будущее, не у меня.
Я мамонт и скоро умру. Все ради детей, у них будущее, не у меня.
Абайка про таких как ты говорит, что вы всегда найдете оправдание, лишь бы не учить: челюсть не та, возраст не тот, или ждут, как ты, когда постучат и потребуют а так, зачем напрягаться, да?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:38
Цитата:
Ну мой братан двоюродный, уехал недавно, я же говорил, три ходки, тут не может нормально работать, выехал в Россию, живет с очередной россиянкой алкашкой, сам полухохол полуаварец и немного казах, по удосу казаха вроде выбрал в детстве, сейчас не знаю какая нация у него.
Наверно тоже из за ценника у соседа микроволновку спер один раз, и так как рецидивист, на три года залетел в последний раз.
Да, и у него тоже накипело, уехал..
maxsaf:
Остались самые стойкие
Остались самые стойкие
Ну мой братан двоюродный, уехал недавно, я же говорил, три ходки, тут не может нормально работать, выехал в Россию, живет с очередной россиянкой алкашкой, сам полухохол полуаварец и немного казах, по удосу казаха вроде выбрал в детстве, сейчас не знаю какая нация у него.
Наверно тоже из за ценника у соседа микроволновку спер один раз, и так как рецидивист, на три года залетел в последний раз.
Да, и у него тоже накипело, уехал..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 22:39
Цитата:
Не читал, у него комменты длинные, а читать долго не очень люблю комменты
maxsaf:
Абайка про таких как ты говорит
Абайка про таких как ты говорит
Не читал, у него комменты длинные, а читать долго не очень люблю комменты
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