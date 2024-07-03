Отправлено: - 21:55

maxsaf:

. И так же как и Добринцов, не планировал учить.

Цитата:Ну он, за которое ты уехал, умудрился сделать целое состояние, бизнес, который он может спокойно оставить работать и ехать в лучшие страны мира просто отдыхать.Может продать его и опять же сидеть на процентах где то в Швейцарии или Майами.Вы разные.Ты увидел только плохое через 5 миллиардов лет и сбежал, он за это время построил свою маленькую империю, которая будет приносить прибыль всю его оставшуюся жизнь.Так что не примазывайся, что вы одинаковы.